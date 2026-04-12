Választás 2026 Orbán Viktor és lévai anikó szavaz

Így adta le a szavazatát Orbán Viktor

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 08:48
választás Választás 2026 Lévai Anikó
A miniszterelnök korán reggel az urnákhoz járult.

"Ne feledjék, nincs kampánycsend! Tegyék azt holnap, amit én! Korán kelünk, szavazunk, és megyünk mozgósítani. Még vannak munkaórák, amiket ki tudunk használni" - üzente még szombat este, a kampányzáró nagygyűlés végén Orbán Viktor, aki valóban így is tett: igen korán leadta a maga voksát. 

Fotó: www.arpadkurucz.com /  Kurucz Árpád

Máris rekordot döntött a választás!

Már reggel 7 órakor rekordot döntött a választás. A választásra jogosultak 3,46 százaléka, 260 556 szavazó járult az urnákhoz ugyanis az első órában, ami jóval több, mint bármelyik korábbi alkalomkor. A BorsOnline egész nap kiemelt figyelemmel követi az eseményeket, cikkeinket ide kattintva lehet elérni.

 

