Bámulatos fotón, hogy milyen rengeteg ember várta Orbán Viktort Salgótarjánban

Egymillió kézfogás: ez lett a neve annak az akciónak, aminek az a célja, hogy Orbán Viktorék ma 1 millió emberrel fogjanak kezet és elmondják nekik, hogy Magyarországnak biztonság és béke kell, ezért a Fidesz a biztos választás.
Orbán Viktor most megmutatta, milyen sok ember volt kíváncsi a mai országjárásának salgótarjáni állomásán.
Kampány csúcsra járatva. Most kell megnyomni.
Hajrá, Fidesz! Hajrá, Salgótarján!
– írt a látványos képhez Orbán Viktor.
