„Viktor! Viktor!” - Elképesztő tömeg gyűlt össze Orbán Viktor miatt Salgótarjánban

Salgótarján kitörő lelkesedéssel fogadta Orbán Viktort, aki az Egymillió kézfogás-akció keretein belül látogatott el a városba. Elképesztően sok ember volt kíváncsi a miniszterelnökre, akinek ezzel az akcióval az a célja, hogy ma többedmagával 1 millió magyarral fogjon kezet, és elmondja nekik, hogy hazánkban most békére és biztonságra van szüksége, ezért vasárnap a Fidesz a biztos választás.
Orbán Viktor most egy különleges videót osztott meg a salgótarjáni látogatásáról, amihez azt írta, hogy:
Micsoda fogadtatás! Köszönöm, Salgótarján!
Itt lehet megnézni a videót:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.