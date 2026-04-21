Petíció indult, hogy maradjon Sulyok Tamás a köztársasági elnök

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 21. 10:06
Már közel 15 ezer aláírás gyűlt össze.

Petíció indult azért, hogy maradjon Sulyok Tamás a köztársasági elnök.

Magyar Péter egyértelművé tette: a lehető leggyorsabban és a lehető legteljesebb mértékben át akarja venni az államapparátus irányítását.

Felszólította Sulyok Tamás köztársasági elnököt a távozásra. Mindössze harminc napja maradt az új Országgyűlés összehívásáig, és minden órával erősödik a rá nehezedő nyomás.

Ha az elnök úr megfutamodik, a TISZA nem csupán mandátumokat nyer: ellenállás nélkül veszi be az alkotmányos fékek hivatalait.

Csakhogy Magyarország államfője nem pecsételőgép, amelyet a hatalomátvétel ceremóniájára felhasználnak, majd félredobnak. Magyarok milliói, akik kiálltak az élet, a család, a hit és a nemzeti folytonosság mellett, azt látnák, hogy az elért eredmények azonnali veszélybe kerülnek.

De a közakarat még megváltoztathatja az események menetét.

Az elkövetkezendő 30 nap az az időszak, amikor az állampolgárok megerősíthetik Sulyok elnök urat küldetésében, és politikailag költségessé tehetik az ellene irányuló támadást.

A választási győzelem egyetlen pártnak sem ad felhatalmazást arra, hogy az alkotmányos garanciákat ellenőrzés nélkül eltörölje.

Mindeközben a TISZA Párt titokzatosnak és meghatározatlannak mutatkozik. Egy ilyen formáció nem feltétlenül osztozik tartós jövőképen, de egy cél körül mégis egyesülhet: eltávolítani minden megmaradt akadályt, amely a teljes ellenőrzés útjában áll.

Ami ellenzékben homályos maradt, hatalmon radikálissá válhat, különösen a kétharmados többség támogatásával, köztársasági elnöki vétó nélkül.

Sulyok Tamás ennek éppen az ellenkezőjét képviseli: az alkotmányos rendet, a nemzeti folytonosságot, valamint Magyarország örökségének védelmét. Az elnöki tisztséget nem politikai fegyverként kezelte, hanem olyan kötelességként, amely az állam demokratikus működésének és a nemzet erkölcsi alapjainak védelmét szolgálja.

Ezért kell most meghallania, hogy nincs egyedül.

Petíciónk hozzájárul ahhoz, hogy a lemondás politikai ára emelkedjen, és emlékeztesse őt arra, amit milliók várnak el: tartson ki, éljen törvényes hatásköreivel, és védje meg közös értékeinket.

Írja alá most, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök maradjon, álljon ellen a TISZA nyomásának, és képviselve az élet, a család és a hit iránti elköteleződését, védje meg Magyarország alkotmányos folytonosságát!

– olvasható a Citizengo.org-on, ahol alá is lehet írni a petíciót.

 

