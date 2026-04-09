Papp László után az országjárás színpadára Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere lépett, aki a Hajdú-Bihar vármegyei 1-es körzetben indul a kormánypártok jelöltjeként vasárnap.

Barcsa Lajos az országjáráson Fotó: Hajdú-Bihari Napló

Barcsa Lajos az országjáráson: Vasárnap mindenki menjen el szavazni!

Három nap múlva sorsdöntő választás elé nézünk. Ez a választás egyetlen kérdésről szól, Magyarország a saját útját járja tovább, vagy mások diktálnak nekünk

– kezdte Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere, a Debreceni 1-es választókerület országgyűlési képviselőjelöltje. Szembe állította a Fideszt és Tisza Pártot, majd arról beszélt, 6 éves kora él itt, több mint 12 éve dolgozik alpolgármesterként, szemben a Tisza Párt jelöltjével, Tárkányi Zsolttal, aki nem a városban él.

Beszélt az elmúlt évek eredményeiről, fejlesztéseiről, az új munkahelyekről, amelyek Debrecenben valósultak meg. Hosszan sorolta, milyen további fejlesztések előtt áll a cívisváros.

A fejlődés nem állhat meg. De mindehhez ti kelletek! Vasárnap mindenki menjen el szavazni, és hozzon magával még egy embert! Debrecent eddig is támogatta a kormány, ne hagyjuk, hogy ezt elvegyék tőlünk. Ha összefogunk, győzünk! Ha elmegyünk szavazni, győzzünk!

– buzdított Barcsa Lajos.