Orbán Viktor: Nem adjuk se a fiainak, se a fegyvereinket, se a pénzünket Ukrajnába! Magyarországnak nem ukránbarát, hanem nemzeti kormányra van szüksége!

A választási kampány hajrájához érve Orbán Viktor tovább folytatja országjárását. A kormányfő a minap Sopronba látgatott el, ma Debrecenben tart beszédet, a következő napokban pedig Székesfehérváron és Budapesten folytatódik majd a rendezvény.

Brutális tömeg várta Orbán Viktort Debrecenben

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor Debrecenben

Ahogy arról a Bors már beszámolt, Debrecenben, a Dósa Nádor téren is elképesztő tömeg várta a miniszterelnököt, aki már meg is érkezett a színpadra.

Örömmel látjuk, hogy olyanok is eljöttek, akik még nem döntötték el, vasárnap kire szavaznak. Az is jó jel, hogy a Tisza szimpatizánsai közül is itt vannak néhányan. Ha meghallgatják az érveinket, könnyen lehet, hogy végül minket választanak

– mondta Orbán Viktor országjárásának debreceni állomásán, a Dósa Nádor téren.

A miniszterelnök Debrecent a szabadság városának nevezte, és arra kérte a helyieket, hogy három fideszes képviselőt juttassanak a parlamentbe, mert – mint fogalmazott – szükség van rájuk. Hangsúlyozta, hogy a város az elmúlt években jelentős ipari központtá fejlődött, amelyre Európa-szerte felfigyeltek.

Orbán Viktor úgy vélte, ez a fejlődés hosszú távon is biztos megélhetést nyújthat a fiatalabb generációk számára, ezért gratulált a debrecenieknek az elért eredményekhez.

A kormányfő kitért a határon túli magyarokra is: megjegyezte, a külhoni magyar közösségtől érkező támogatás lelki megerősítést jelent, és hangsúlyozta, hogy számukra is komoly tétje van a közelgő választásnak. Azt mondta, a kormány folytatni kívánja a nemzetegyesítés politikáját.

2026.04.09.

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor: Hangos többség lettünk!

Van néhány dolog, amit a kampány eredményeként világosan látunk: a mögöttünk hagyott napok összeálnak egy hatalmas és sikeres kampánnyá. Előtte mi egy csendes többség voltunk, akkor az ellenfél ráuszult a mieinkre, akik akkor még csendesek voltak, de mostanra hangossá váltak, hangos többség lett – jelentette ki Orbán Viktor.

Azt is láthattam és átélhettem, hogy a legkisebb falutól a legnagyobb városik láthattam, hogy

mindenki tudja a választás tétje, ami a magyarok pénze, nem hagyhatjuk, hogy a magyarok pénzét elvigyék ukránjába – jelentette ki a miniszterelnök.