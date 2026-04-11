Nem akármilyen finomságok várták Orbán Viktort Balassagyarmaton

Orbán Viktor Balassagyarmaton várt az Egymillió kézfogás-akció részeként, és nagyon finom falatok várták őt, ráadásul még segített is egy kicsit a sütögetésben – a kormányfő videón mutatta meg az élményeit.

Ezt jól kifőztük. Zúzunk tovább!

– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.

Az Egymillió kézfogás-akció lényege, hogy Orbán Viktor többedmagával 1 millió magyarral szeretne ma kezet fogni, és elmondani nekik, hogy Magyarországnak béke és biztonság kell, ezért kell holnap a Fideszre szavazni.