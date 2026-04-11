Orbán Viktor különleges videót osztott meg a váci látogatásáról

Orbán Viktor nem akármilyen akcióba fogott, ugyanis az Egymillió kézfogás napja van, ami azt jelenti, hogy ma 1 millió magyarral szeretnének kezet fogni, és elmondani nekik, hogy holnap választás, Magyarországnak békére és biztonságra van szüksége, ezt pedig továbbra is csak a Fidesz tudja megadni, így egyértelműen a Fidesz a biztos választás.
Először Vácra ment a mai országjárás kereten belül Orbán Viktor, aki egy videót is megosztott az eseményről.
Fel, győzelemre! Holnap szavazzunk a Fideszre!
– írta Orbán Viktor az alábbi videóhoz, amiben Nagy Feró is feltűnik.
Az Orbán Viktorral tartó Lázár János és megmutatta, számára milyen volt a váci látogatás:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.