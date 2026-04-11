Orbán Viktor különleges videót osztott meg a váci látogatásáról

Orbán Viktor nem akármilyen akcióba fogott, ugyanis az Egymillió kézfogás napja van, ami azt jelenti, hogy ma 1 millió magyarral szeretnének kezet fogni, és elmondani nekik, hogy holnap választás, Magyarországnak békére és biztonságra van szüksége, ezt pedig továbbra is csak a Fidesz tudja megadni, így egyértelműen a Fidesz a biztos választás.

Először Vácra ment a mai országjárás kereten belül Orbán Viktor, aki egy videót is megosztott az eseményről.

Fel, győzelemre! Holnap szavazzunk a Fideszre!

– írta Orbán Viktor az alábbi videóhoz, amiben Nagy Feró is feltűnik.

Az Orbán Viktorral tartó Lázár János és megmutatta, számára milyen volt a váci látogatás: