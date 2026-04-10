Kiderült: itt lehet ma találkozni Orbán Viktorral

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor nagy sikerű országjárást tart, aminek eddig mindegyik állomásán hatalmas tömeg fogadta őt. Lassan véget ér az eseménysorozat, ugyanis ma Székesfehérvárra látogat a kormányfő, holnap pedig Budapesten zárja az országjárást a Szentháromság téren.

2026.04.09. Orbán Viktor Országjárás Debrecen

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Közel a célvonal, de előtte még gyertek, találkozzunk ma 18:00 órakor Székesfehérváron Én ott leszek!

– írta a ma esti eseménnyel kapcsolatban Orbán Viktor a közösségi oldalán.