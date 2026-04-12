Orbán Viktor: "Nincs több kérdés. El kell menni szavazni"

Választás 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 10:44
választásOrbán Viktor
Minden ma dől el! A Fidesz a biztos választás!

Orbán Viktor már kora reggel leadta a maga szavazatát, azóta pedig a közösségi oldalán buzdít arra mindenkit: menjen el szavazni. 

"Mi már szavaztunk! Senki se maradjon otthon! Magyarország sorsáról döntünk. Szavazzatok a biztonságra, szavazzatok a Fideszre!" - üzente a közösségi oldalán, egy másik posztban pedig így fogalmazott:

Nincs több kérdés. El kell menni szavazni. Csak egy biztos választás van. Csak a Fidesz!

Orbán Viktor: Azért jöttem, hogy győzzek

"Azért jöttem, hogy győzzek" - üzente a szavazata leadása után tartott rögtönzött sajtótájékoztatón a miniszterelnök. A BorsOnline egész nap kiemelt figyelemmel követi az eseményeket, cikkeinket ide kattintva lehet elérni.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu