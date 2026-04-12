Orbán Viktor: "Nincs több kérdés. El kell menni szavazni"

Orbán Viktor már kora reggel leadta a maga szavazatát, azóta pedig a közösségi oldalán buzdít arra mindenkit: menjen el szavazni.
"Mi már szavaztunk! Senki se maradjon otthon! Magyarország sorsáról döntünk. Szavazzatok a biztonságra, szavazzatok a Fideszre!" - üzente a közösségi oldalán, egy másik posztban pedig így fogalmazott:
Nincs több kérdés. El kell menni szavazni. Csak egy biztos választás van. Csak a Fidesz!
"Azért jöttem, hogy győzzek" - üzente a szavazata leadása után tartott rögtönzött sajtótájékoztatón a miniszterelnök.
