Olyat kérdezett egy srác Orbán Viktortól, hogy még ő is meglepődött

Egymillió kézfogás lett a neve Orbán Viktor és a Fidesz akciójának, ami azzal a céllal jött létre, hogy a mai napon kezet fogjanak 1 millió magyarral, és elmondják nekik, hogy béke és biztonság kell Magyarországnak, ezért vasárnap a Fidesz a biztos választás.

2026.04.11. Orbán Viktor Országjárás

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor most kitett az akciót kísérő országjárásról egy videót, amiben egy fiatal srác megkérdezni tőle poénkodva, hogy „Sok a kimaradás?”, mire a meglepett miniszterelnök mosolyogva, szintén humorosan azt válaszolja, hogy „Sok a kimaradás? Sok!” – minden bizonnyal utalva ezzel a rengeteg munkára.

