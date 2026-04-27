Megalakult a KDNP parlamenti frakciója, Rétvári Bence vezeti

A Rétvári Bence a Facebook-oldalán közölte, a képviselőcsoport tagja még Hargitai János, Juhász Hajnalka, Latorcai Csaba, Máthé Zsuzsa, Nacsa Lőrinc, Seszták Miklós és Simicskó István.

A frakcióvezető két helyettesévé Juhász Hajnalkát és Nacsa Lőrincet választották.

"A magyar családokért fogunk dolgozni. Megvédjük a 16 év nemzeti kormányzás eredményeit. Kiállunk a nemzeti és keresztény értékek mellett. Kiállunk hazánk függetlenségéért és a polgárok szabadságáért" - zárul Rétvári Bence bejegyzése.