„Hazaárulók, ostobák, degeneráltak” – Márki-Zay teljesen elborult, ami a csövön kifért, úgy ócsárolta a fideszes szavazókat – VIDEÓ

Márki-Zay Pétert újfent húsvéti hangulatban várja az áprilisi választásokat: ezúttal egy, a saját maga által feltöltött Facebook-videóban gyalázta a kormánypárti szavazókat - írja a Mandiner.

A baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje az ellenzéki kommentszekciók legmélyebb bugyrait idéző, a miniszterelnök családtagjairól szőtt zavaros gondolatait ezúttal a fideszes szavazók válogatott sértésével fejelte meg:

idétlen Fidesz-szavazók, akik annyira hazaárulók, ostobák, degeneráltak hogy a Fideszre szavaznak”

– gyűlölködött Márki-Zay, cseppet sem okulva a korábbi esetekből.

A baloldali politikus nemrég gyáva hazaárulóknak nevezte azokat a kárpátaljai magyarokat, akik nem akarnak meghalni Ukrajnáért. Azt is mondta, hogy „hogyha egy vidéki városban a Fidesz összegyűjti a legjobb embereit, akkor valószínűleg egy keresztrejtvényt nem tudnának megfejteni.” A fideszes nőket sem kímélte, ahogy az újságírókat se, és úgy általánosságba véve a jobboldali szavazókról is számtalanszor kifejtette a véleményét.

