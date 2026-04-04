BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Vilmos, Bíborka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Hazaárulók, ostobák, degeneráltak” – Márki-Zay teljesen elborult, ami a csövön kifért, úgy ócsárolta a fideszes szavazókat – VIDEÓ

Márky-Zay Péter
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 04. 10:19
Tisza PártFidesz
A baloldal tiszát támogató bukott miniszterelnök-jelöltje ismét megnyomta a kampányhajrát.
Bors
A szerző cikkei

Márki-Zay Pétert újfent húsvéti hangulatban várja az áprilisi választásokat: ezúttal egy, a saját maga által feltöltött Facebook-videóban gyalázta a kormánypárti szavazókat - írja a Mandiner

A baloldal bukott miniszterelnök-jelöltje az ellenzéki kommentszekciók legmélyebb bugyrait idéző, a miniszterelnök családtagjairól szőtt zavaros gondolatait ezúttal a fideszes szavazók válogatott sértésével fejelte meg: 

idétlen Fidesz-szavazók, akik annyira hazaárulók, ostobák, degeneráltak hogy a Fideszre szavaznak”

 – gyűlölködött Márki-Zay, cseppet sem okulva a korábbi esetekből. 

A baloldali politikus nemrég gyáva hazaárulóknak nevezte azokat a kárpátaljai magyarokat, akik nem akarnak meghalni Ukrajnáért. Azt is mondta, hogy „hogyha egy vidéki városban a Fidesz összegyűjti a legjobb embereit, akkor valószínűleg egy keresztrejtvényt nem tudnának megfejteni.” A fideszes nőket sem kímélte, ahogy az újságírókat se, és úgy általánosságba véve a jobboldali szavazókról is számtalanszor kifejtette a véleményét.

Az ominózus jelenet 1:35-től hallható: 


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
