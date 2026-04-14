Ezt ígérte Magyar Péter: 480 forintos benzin, adócsökkentés

Miután tavaly ősszel az Index nyilvánosságra hozta a Tisza Párt úgynevezett gazdasági konvergencia programját, amelyekben számtalan megszorítás és az Orbán-kormány lényeges vívmányainak visszavonása szerepelt, Magyar Péterék azt mondták, hogy az a program nem valódi. Hónapokkal később kiadtak egy programot, amelyben viszont rengeteg ígéretet tettek. Gyakorlatilag azt állították, hogy mindent megtartanak, amit a Fidesz bevezetett, és ezen felül még új jóléti intézkedéseket is bevezetnek. Sőt, Magyar Péter későbbi nyilatkozataiban újabb ígéreteket tett. A Tisza Párt választási győzelme után minden lehetősége megvan ezek végrehajtására. Ezért most bemutatjuk a Tisza Párt legjelentősebb ígéreteit, melynek végrehajtását vállalták, tehát számon is kérhetik rajtuk a magyar választók. Sorozatot indított az Ellenpont Magyar Péterék választási ígéreteiről - először röviden összefoglalták a leglényegesebb 21 ígéretet.

A Tisza Párt legfontosabb ígéretei:

A Tisza Párt programjában arról írt, hogy egyáltalán nem emel majd adót (az egymilliárd forint feletti vagyonokra bevezetett vagyonadón kívül). Az SZJA csökkentése: A mediánbér alatt keresők adóterheinek csökkentését ígérte Magyar Péter. Vagyis azt mondta, hogy nem igaz, hogy három kulcsos adót vezet be, ezzel szemben a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadót a mediánbér alatt kereső mintegy 2,2 millió munkavállaló számára 9 százalékra csökkenti adójóváírás formájában. Megígérte, hogy visszaállítja a KATA adózási formát. Áfacsökkentés: A gyógyszerek áfáját 0 százalékra csökkentené, az egészséges élelmiszerekét és a tűzifáét 5 százalékra. Magyar Péter radikális általános ÁFA-csökkentést is ígért. Magyar Péter azt ígérte, hogy a védett benzinárat 480 forintra csökkenti. Megígérte, hogy válás esetén nem kell majd visszafizetni a CSOK-ot. Azt állította, hogy az egészségügyi költségvetést évi 500 milliárd forinttal növeli, összességében a GDP 7%-ára emeli a költést 2030-ig. A kórházi várólistákat másfél év alatt hat hónapra rövidítenék. Nyugdíjemelést ígért: az infláció mellett a keresetek emelkedését is figyelembe venné. Megígérte, hogy megtartja a 13. és a 14. havi nyugdíjat. Sőt, emellett évi 200 ezer forintos SZÉP-kártya támogatást is adna. A minimális nyugdíjat 120 ezer forintra emeli Családtámogatások duplázása: A családi pótlék, a gyes, a gyet és az anyasági támogatás összegének megkétszerezése (évi 372 milliárd forintos többletköltség). Minden rászoruló család 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kap már idén. Minden újszülött után 50 ezer forintos támogatást ad. "100% Család" program: Külön támogatást kapnak az egyszülős, az egygyerekes és az alacsony jövedelmű családok. A szociális szektorban dolgozók azonnal 25 százalékos béremelést kapnának. Rezsicsökkentés: A lakossági rezsicsökkentés megtartja, és bevezeti a vállalati rezsicsökkentést. Évente legalább 100 ezer otthon komplex energetikai korszerűsítését ígérte, mintegy évi 1000 milliárd forintos keretösszeggel. A munkaerőpiacon általános vendégmunkásstop bevezetését ígérte. Tehát 2026. június 1-jétől jogszabályi úton betiltaná a harmadik országbeli vendégmunkások tömeges alkalmazását. Brunszvik Teréz gyermekvédelmi program bevezetését ígérte, benne azzal, hogy kártérítést fizet az áldozatoknak, a működési forrásokat 20 százalékkal emeli, bér- és létszámemelést vezet be. Megemeli az otthonápolási díjat 50 százalékkal.

Hát akkorkövetkezhet az ígéretek betartása! Lássuk!