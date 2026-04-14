Ezt ígérte Magyar Péter: 480 forintos benzin, adócsökkentés

Miután tavaly ősszel az Index nyilvánosságra hozta a Tisza Párt úgynevezett gazdasági konvergencia programját, amelyekben számtalan megszorítás és az Orbán-kormány lényeges vívmányainak visszavonása szerepelt, Magyar Péterék azt mondták, hogy az a program nem valódi. Hónapokkal később kiadtak egy programot, amelyben viszont rengeteg ígéretet tettek. Gyakorlatilag azt állították, hogy mindent megtartanak, amit a Fidesz bevezetett, és ezen felül még új jóléti intézkedéseket is bevezetnek. Sőt, Magyar Péter későbbi nyilatkozataiban újabb ígéreteket tett. A Tisza Párt választási győzelme után minden lehetősége megvan ezek végrehajtására. Ezért most bemutatjuk a Tisza Párt legjelentősebb ígéreteit, melynek végrehajtását vállalták, tehát számon is kérhetik rajtuk a magyar választók. Sorozatot indított az Ellenpont Magyar Péterék választási ígéreteiről - először röviden összefoglalták a leglényegesebb 21 ígéretet.
A Tisza Párt legfontosabb ígéretei:
- A Tisza Párt programjában arról írt, hogy egyáltalán nem emel majd adót (az egymilliárd forint feletti vagyonokra bevezetett vagyonadón kívül).
- Az SZJA csökkentése: A mediánbér alatt keresők adóterheinek csökkentését ígérte Magyar Péter. Vagyis azt mondta, hogy nem igaz, hogy három kulcsos adót vezet be, ezzel szemben a jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadót a mediánbér alatt kereső mintegy 2,2 millió munkavállaló számára 9 százalékra csökkenti adójóváírás formájában.
- Megígérte, hogy visszaállítja a KATA adózási formát.
- Áfacsökkentés: A gyógyszerek áfáját 0 százalékra csökkentené, az egészséges élelmiszerekét és a tűzifáét 5 százalékra.
- Magyar Péter radikális általános ÁFA-csökkentést is ígért.
- Magyar Péter azt ígérte, hogy a védett benzinárat 480 forintra csökkenti.
- Megígérte, hogy válás esetén nem kell majd visszafizetni a CSOK-ot.
- Azt állította, hogy az egészségügyi költségvetést évi 500 milliárd forinttal növeli, összességében a GDP 7%-ára emeli a költést 2030-ig.
- A kórházi várólistákat másfél év alatt hat hónapra rövidítenék.
- Nyugdíjemelést ígért: az infláció mellett a keresetek emelkedését is figyelembe venné.
- Megígérte, hogy megtartja a 13. és a 14. havi nyugdíjat. Sőt, emellett évi 200 ezer forintos SZÉP-kártya támogatást is adna.
- A minimális nyugdíjat 120 ezer forintra emeli
- Családtámogatások duplázása: A családi pótlék, a gyes, a gyet és az anyasági támogatás összegének megkétszerezése (évi 372 milliárd forintos többletköltség).
- Minden rászoruló család 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kap már idén. Minden újszülött után 50 ezer forintos támogatást ad.
- "100% Család" program: Külön támogatást kapnak az egyszülős, az egygyerekes és az alacsony jövedelmű családok.
- A szociális szektorban dolgozók azonnal 25 százalékos béremelést kapnának.
- Rezsicsökkentés: A lakossági rezsicsökkentés megtartja, és bevezeti a vállalati rezsicsökkentést.
- Évente legalább 100 ezer otthon komplex energetikai korszerűsítését ígérte, mintegy évi 1000 milliárd forintos keretösszeggel.
- A munkaerőpiacon általános vendégmunkásstop bevezetését ígérte. Tehát 2026. június 1-jétől jogszabályi úton betiltaná a harmadik országbeli vendégmunkások tömeges alkalmazását.
- Brunszvik Teréz gyermekvédelmi program bevezetését ígérte, benne azzal, hogy kártérítést fizet az áldozatoknak, a működési forrásokat 20 százalékkal emeli, bér- és létszámemelést vezet be.
- Megemeli az otthonápolási díjat 50 százalékkal.
Hát akkorkövetkezhet az ígéretek betartása! Lássuk!