Kampányzáró: így vonult a színpadra Orbán Viktor - Videó

Véget ért a Fidesz kampányzárója Budapesten, a Szentháromság téren, ami tele volt, olyan sokan voltak kíváncsiak Orbán Viktor beszédére. Magyarország miniszterelnöke arra kérte az embereket, hogy mindenki vigyen magával mindenkit a holnapi választásra, hiszen óriási a tét.

2026.04.11. Orbán Viktor Kampány Záró Országjárás Budapest Szentháromság tér

Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor megmutatta a közösségi oldalán azokat a pillanatokat, amikor a színpadra lépett.

Indul a rock and roll!

– írta az alább megtekinthető videóhoz Orbán Viktor.