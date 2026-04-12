Itt vannak a legfrissebb adatok: újabb lépés a történelmi részvét felé

részvételi arány
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 15:39
választásnemzeti választási irodaVálasztás 2026részvétel
Az előző választások trendjeihez hasonlóan idén is lassult a választási részvételi arányok növekedésének tempója, de így is rekordszámú ember járult az urnákhoz délután 15 óráig, a választópolgárok 66,01 százaléka.

A Nemzeti Választási Iroda 15 órás adatai szerint a részvételi arány a 8 115 484 jogosult körében elérte a 66,01 százalékot, összesen 4 968 714 ember ment el szavazni. A nap folyamán folyamatosan egyre magasabb a részvétel (7:00 – 3,46 százalék, 9:00 – 16,89 százalék, 11:00 – 37,98 százalék, 13:00 – 54,14 százalék), de a dinamikája lassul.

A 7 803 555 fős bázisú 2024-es választáson 15 órára a szavazók 42,04 százaléka jelent meg. A 8 215 304 választópolgárt regisztráló 2022-es voksolásnál is gőzerővel pörögtek a pártok mozgósítási gépezetei, aminek köszönhetően 52,75 százalékos részvételről számolt be az NVI 15 órakor.

A részvételi rekordot jelentő 2018-as választásokon délután 15 órakor a választók 53,64 százaléka szavazott le. Akkor végül 70,22 százalékos részvétellel zárultak az urnák.

A részvételi adatok vármegyei bontásban így festenek:

  • Budapest főváros: 69,23 százalék
  • Bács-Kiskun vármegye: 64,15 százalék
  • Baranya vármegye: 63,67 százalék
  • Békés vármegye: 65,17 százalék
  • Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye: 60,08 százalék
  • Csongrád-Csanád vármegye: 66,31 százalék
  • Fejér vármegye: 67,59 százalék
  • Győr-Moson-Sopron vármegye: 68,38 százalék
  • Hajdú-Bihar vármegye: 63,33 százalék
  • Heves vármegye: 65,15 százalék
  • Jász-Nagykun-Szolnok vármegye: 63,3 százalék
  • Komárom-Esztergom vármegye: 66,09 százalék
  • Nógrád vármegye: 62,21 százalék
  • Pest vármegye: 69,67 százalék
  • Somogy vármegye: 64,17 százalék
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye: 60,33 százalék
  • Tolna vármegye: 63,8 százalék
  • Vas vármegye: 67,17 százalék
  • Veszprém vármegye: 67,63 százalék
  • Zala vármegye: 66,43 százalék.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
