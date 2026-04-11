Íme a legfiatalabb Fidesz szimpatizáns – ő is ott van a Szentháromság téren az óriási tömegben

Ma este Orbán Viktor miniszterelnök a budapesti Szentháromság téren tartja a kampányzáró eseményét, ahol már a kormányfő érkezése előtt hatalmas tömeg gyűlt össze, mint ahogy az eddigi összes országjárásának helyszínén. Azonban most a tömegben feltűnt a legfiatalabb Fidesz szimpatizáns is – írja a Ripost.

Orbán Viktor, Szijjártó Péter és Lázár János ma megtartotta az Egymillió kézfogás napját. Előtte jártak Hatvanban, Egerben, Salgótarjánban és többek közt Balassagyarmaton is. Útjukat pedig Budapesten fejezték be, ahol a Szentháromság tér csordultig megtelt a Fidesz szimpatizánsaival. A sok fiatal között, családok is ellátogattak az eseményre, köztük egy édesanya is, aki a csecsemőjével a mellkasán hallgatta végig a felszólalókat.

Nem véletlen, hogy a legtöbb család a Fidesz-KDNP oldalán áll, hiszen a kormány az elmúlt évek során a világon egyedülálló családtámogatási rendszert épített ki. Számos módon támogatják a fiatal családtervezőket és a több gyermekes családokat is. Ilyen példátlan intézkedés az, hogy ma már nemcsak a háromgyerekes, hanem a kétgyermekes édesanyák is élethosszig tartó személyi jövedelemadó mentességet élvezhetnek, illetve azoknak a nők sem kell SZJA-t fizetniük, akik 30 éves koruk alatt vállalnak gyermeket.

Ezek mellett a GYED és a GYES összegét is folyamatosan emelte a kormány, valamint mindig azon dolgoztak, hogy a magyar családok biztonságban tudhassák a szeretteiket és hozzátartozóikat.

Ezzel szemben a Tisza Párt ezt mind elvenné és háborúba sodorná az országot, aminek során számos családnak kellene a gyermekeit a frontra küldenie egy olyan háborúba, amihez a magyaroknak semmi köze.