Választás 2026BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
9°C Székesfehérvár

Szaniszló, Leó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Íme a legfiatalabb Fidesz szimpatizáns – ő is ott van a Szentháromság téren az óriási tömegben

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 11. 20:01
Békemenetországjárás
Egy elképesztően aranyos család is részt vett a Fidesz mai kampányzáró eseményén, amit a kormánypártok Budapesten tartottak. Az eseményen vélhetően a legfiatalabb Fidesz szimpatizáns is részt vett, aki a szüleivel érkezett a rendezvényre.

Ma este Orbán Viktor miniszterelnök a budapesti Szentháromság téren tartja a kampányzáró eseményét, ahol már a kormányfő érkezése előtt hatalmas tömeg gyűlt össze, mint ahogy az eddigi összes országjárásának helyszínén. Azonban most a tömegben feltűnt a legfiatalabb Fidesz szimpatizáns is – írja a Ripost.

Választás 2026-Orbán Viktor záróünnepség szentháromság tér
Orbán Viktor ma Budapesten tartja a kampányzáró beszédét / Fotó: mw

Orbán Viktor, Szijjártó Péter és Lázár János ma megtartotta az Egymillió kézfogás napját. Előtte jártak Hatvanban, Egerben, Salgótarjánban és többek közt Balassagyarmaton is. Útjukat pedig Budapesten fejezték be, ahol a Szentháromság tér csordultig megtelt a Fidesz szimpatizánsaival. A sok fiatal között, családok is ellátogattak az eseményre, köztük egy édesanya is, aki a csecsemőjével a mellkasán hallgatta végig a felszólalókat. 

Csecsemőjével vett részt a Fidesz a kampányzáróján egy édesanya / Fotó: MW

Nem véletlen, hogy a legtöbb család a Fidesz-KDNP oldalán áll, hiszen a kormány az elmúlt évek során a világon egyedülálló családtámogatási rendszert épített ki. Számos módon támogatják a fiatal családtervezőket és a több gyermekes családokat is. Ilyen példátlan intézkedés az, hogy ma már nemcsak a háromgyerekes, hanem a kétgyermekes édesanyák is élethosszig tartó személyi jövedelemadó mentességet élvezhetnek, illetve azoknak a nők sem kell SZJA-t fizetniük, akik 30 éves koruk alatt vállalnak gyermeket. 

Ezek mellett a GYED és a GYES összegét is folyamatosan emelte a kormány, valamint mindig azon dolgoztak, hogy a magyar családok biztonságban tudhassák a szeretteiket és hozzátartozóikat. 

Ezzel szemben a Tisza Párt ezt mind elvenné és háborúba sodorná az országot, aminek során számos családnak kellene a gyermekeit a frontra küldenie egy olyan háborúba, amihez a magyaroknak semmi köze. 

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu