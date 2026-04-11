Lázár János a kampányzárón: Holnap eldől, hogy kimaradunk a háborúból, vagy belépünk a háborúba

Hajrá Fidesz, hajrá magyarok! - e szavakkal köszöntötte Lázár János az egybegyűlteket a Fidesz kampányzáróján, a budapesti Szentháromság téren. Majd úgy folytatta: a Tisza Párt azt a hazugságot terjeszti, hogy a meccs már le van fújva, a választás eldőlt. De ez nem így van, még el sem kezdődött. Tváol az uszítástól, a fenyegetésektől dől majd el minden: a szavazófülkében, április 12-én - hangsúlyozta.

Lázár János a Fidesz kampányzáróü nagygyűlésén

"Holnap valóban a jövőnkről döntünk. Hogy az erőforrásokért vívott háborútól távol tudjuk-e magunkat tartani, vagy belesodornak minket. Holnap eldől, hogy kimaradunk a háborúból, vagy belépünk a háborúba" - emelte ki.

Úgy folytatta: ha Magyar Péter nem teljesíti a választási ígéreteit, azzal szembeköpi a választóit. Ha azonban teljesíti, azzal tönkreteszi Magyarországot. Ezt a csapdát úgy lehet elkerülni, ha Orbán Viktorra és a Fideszre szavazunk.

Hangsúlyozta: a Tisza a multiknak csinálna országot. Jön az ezer forintos benzin, de ennél rosszabbá is válik pillanatok alatt a helyzet.

Magyar Péterék beviszik Ukrajnát az unióba, Magyarországot pedig a háborúba!

Magyar Péter ma olyan veszély, ami holnap, a szavazófülkékben elhárítható.

"Győzzön a csendes többség, hogy nyerjen minden magyar ember!" - zárta beszédét a miniszter.