Elképesztő látvány - Hihetetlen tömeg hallgatta Orbán Viktort Budapesten is

Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának utolsó helyszíne ma este a budapesti Szentháromság téren került megrendezésre, ahol ismét hatalmas tömeg gyűlt össze, mint ahogy a miniszterelnök eddigi országjárásának összes helyszínén. Ahogy a kampány során mindvégig, most is tudatták a nemzeti érzelmű jobboldali emberek Orbán Viktorral, ők a béke pártján állnak és nem akarják, hogy Magyarországot belesodorják a háborúba.

Hatalmas tömeg fogadta a miniszterelnököt a Szentháromság téren / Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Már jóval Orbán Viktor, Lázár János és Szijjártó Péter megérkezése előtt rengetegen gyűltek össze a Szentháromság téren, hogy biztosítsák támogatásukról Orbán Viktor kormányát, ami az elmúlt évek során azon dolgozott, hogy megteremtse a magyar családok biztonságát. Hiszen a Fidesz-KDNP mindig is a magyar érdekeket képviseltek és emiatt még arra is képes volt, hogy szembe szálljon Brüsszellel és az Európai Unió vezetőivel, akik az orosz-ukrán háború kitörése óta háborús pszichózisban élnek.

A kampányzáró esemény is hűen tükrözi, hogy a kormány a békét és a biztonságot képviseli, hiszen ismételten nyugodtan és higgadtan zajlott le az esemény, ellentéteben a Tisza párt rendezvényeivel, amiket állandóan a gyűlöletkeltés és a düh jellemez.

A Fidesz kampányzáró eseményéről készítettünk egy galériát