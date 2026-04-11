Kampányzáró: Rákay Philip elmondta, milyen lenne Magyar Péter kormánya

Orbán Viktor elképesztő sikerrel csinálta végig az országjárást, hiszen mindegyik állomáson rengetegen voltak kíváncsiak a beszédeire. A Békemenet óta felszántotta az országot, rengeteg emberrel beszélt, de a kampányzáró napján is sok helyre ellátogatott. És csak ezután jött ma az Egymillió kézfogás amelyet ma tartott a miniszterelnök és a Fidesz. Az eseménysorozat lényege, hogy 1 millió emberrel kezet fogott szombaton Orbán Viktor, és elmondta nekik, a béke és a biztonság kell Magyarországnak, így ők a biztos választás. A tömegnek a felvezető szövegében Rákay Philip egy szürreális képet festett: elmondta, hogy nézne ki egy tiszás kormány – írja a Ripost.
Nagyon sokan vagyunk ma itt
– kezdte Philip, majd egy ijesztő víziót festett fel.
Nem akarom senkinek elrontani a kedvét, tudom, hogy gyönyörű szombat estének indult… de elgondolkodtatok már, hogy az eddig bejelentett nevek alapján hogy nézne ki Magyar Péter álomkormánya?
- kérdezte.
Philip egyesével vette végig a lehetséges neveket, és mindenkinél odaszúrt.
A honvédelmi tárca kapcsán például így fogalmazott:
Ruszin-Szendi Romulusz… a Tisza Párt saját fejlesztésű, speciális vállról indítható tahója.
Majd ironikusan hozzátette:
Szinte látom magam előtt, ahogy zsírpárna-csatákat vezényel, és közben ordítja, hogy Slava Ukrajini.
A családügyek és ifjúságpolitika kapcsán Bódis Kriszta neve került szóba, itt sem fogta vissza magát:
Azonnal kormányprogrammá emelné klasszikus meséink átírását… szigorúan az óvodai érzékenyítés jegyében.
A képzeletbeli jövőképet így festette le:
Csak úgy röpködnének a kansellők meg mindenféle hablegények… jönne Süsü, a gendersemleges sárkány, meg Lúdas Manyi.
Majd hozzátette:
A Jóisten kíméljen meg ezektől.
A kultuszminiszteri posztnál Nagy Ervin került szóba, amire a tömeg is hurrogással reagált.
Ez az intellektuálisan meglehetősen sivár, szegény plüssbalta…Konkrétan gróf Klebelsberg Kunó bársonyszékébe álmodja magát.
Majd hozzátette:
Neki Szent István vagy Zámbó Jimmy valószínűleg egyre megy.
A beszéd ezen pontján már a teljes koncepciót is kifigurázta:
Annyira abszurd, hogy néha azt várom, hogy a Monty Python lép elő a függöny mögül.
A hangulat azonban itt komolyabbra fordult. Philip három nevet külön is kiemelt:
A globalista nagytőke lobbistái… a Tisza-kormány komprádor mesterhármasa.
Majd figyelmeztetett:
Ők nem vicces szándékkal jönnének… ez innentől kezdve komoly.
Rákay Philip elmondta: láttuk már ezt a műsort balos kormányok idején és köszönjük szépen, nem kérünk belőlük.
És a záró üzenet :
Mi patrióták üzenjük: itt nem lesz világ globalistái, egyesüljetek. Amíg ezt akarjátok, mi leszünk a bot a küllők között.
