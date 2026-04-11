„Ez minden ízében beteg dolog volt” - Ezt gondolja Orbán Viktor a Hősök terén történt nemi szerv mutogatásról

Botrányba fulladt a péntek esti tiszás kampányrendezvény, miután a nagykoncerten az egyik előadó a színpadon elővette a nemi szervét és vállalhatatlanul viselkedett, ráadásul úgy, hogy kiskorúak is voltak a közönségben.
Bohár Dániel most megkérdezte Magyarország miniszterelnökét, Orbán Viktort, hogy mit gondol a botrányos és felháborító esetről.
Hogy ott ilyen here-vere partit tartanak, az azért meglepő. Tehát azt kell mondjam, hogy a legnagyobb tiszteletlenség. [...] Ez minden ízében egy beteg dolog volt
– mondta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóban, amiben bővebben is kifejti a véleményét.
