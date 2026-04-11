Végre: Megérkezett Gönczi Gábor interjúja Orbán Viktorral

Orbán Viktor elindította az Egymillió kézfogás-akciót, aminek a lényege, hogy többedmagával 1 millió magyar emberrel ráz kezet a mai napon, hogy elmondhassa nekik, Magyarországnak most béke és biztonság kell, ezért vasárnap a Fidesz a biztos választás.
Gönczi Gábor elkísérte Orbán Viktort az eseményhez kötött országjárásra, amit egy busz segítségével tettek meg, és közben interjút is készített a miniszterelnökkel, ami a Naplóban jelent meg.
Nemrég egy teljes napon át követtük Orbán Viktort munka közben. Nem pusztán kíséretként, hanem azért, hogy bemutatásra kerüljön, milyennek látjuk őt a mindennapok során. Most Gönczi Gábor kollégánk is eltöltött vele egy fél napot a kampány hajrájában, és a beszélgetésük olyan jól sikerült, hogy szinte abba sem akarták hagyni. A végén az is kiderül, mit mondtak neki az unokái és az édesanyja a választások előtti utolsó pillanatokban
– olvasható a videónál.
