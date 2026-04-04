Tisztán látszik, mi a tét: ez a Fidesz és a Tisza terve az energiahelyzettel –zongorázni lehet a különbséget

A magyar kormány stratégiai célkitűzése a hatósági árak fenntartása, amely a háztartások számára a piaci árnál lényegesen olcsóbb gázt, áramot és üzemanyagot biztosít.

Az ukrajnai olajblokádok és a közel-keleti háború miatti drasztikus világpiaci áremelkedés (bőven 100 dollár feletti olajár) közepette a kormány ismét előtérbe helyezte a közvetlen árbeavatkozást, hogy védje a magyar családokat - írja cikkében a vg.hu.

Az új, hangsúlyos elem a védett üzemanyagár (hatósági áras benzin és gázolaj), amelynek célja, hogy a magyar családok, vállalkozások, kiemelten a logisztikai szektor, mentesüljön a Hormuzi-szoros lezárása okozta globális ársokk alól.

A kormány érvelése szerint az állami beavatkozás nélkül az üzemanyagárak már régen átlépték volna az ezerforintos lélektani határt, ami elszabadítaná az inflációt és tönkretenné a fuvarozókat. Ezt a védelmi hálót egészítik ki a nagykereskedelmi árrések korlátozásával és az extraprofitadókkal, amelyeket a szektor szereplőire vetnek ki a lakossági terhek mérséklése érdekében.

A magyar árvédelem alapja az olcsó orosz olaj, ami immáron több mint két hónapja nem érkezik Magyarországra az ukrán blokád miatt a Barátság vezetéken.

Csakhogy a Tisza Párt mindezt nem helyreállítani akarja, hanem végleg felszámolni, ugyanis deklarált célja, hogy leválassza Magyarországot az orosz energiaforrásokról. A Tisza Párt a hatósági árak kivezetése mellett is kiállt és a multikra kivetett adókat is beszántaná.

A választás 2026 tétje tehát április 12-én tisztán kirajzolódik: míg a Fidesz a családok közvetlen anyagi biztonságát és a kiszámítható (fix) árakat tekinti prioritásnak a globális káoszban, addig a Tisza Párt fokozná a rizikót azzal, hogy totálisan új helyzetbe vinné bele az országot egy egyébként is hektikus energiapiaci helyzetben - írja a Világgazdaság.