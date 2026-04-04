BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Vilmos, Bíborka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Tisztán látszik, mi a tét: ez a Fidesz és a Tisza terve az energiahelyzettel –zongorázni lehet a különbséget

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 04. 09:35
A választás tétje április 12-én tisztán kirajzolódik: míg a Fidesz a családok közvetlen anyagi biztonságát és a kiszámítható (fix) árakat tekinti prioritásnak a globális káoszban, addig a Tisza Párt fokozná a rizikót azzal, hogy totálisan új helyzetbe vinné bele az országot egy egyébként is hektikus energiapiaci helyzetben.
Bors
A szerző cikkei

A magyar kormány stratégiai célkitűzése a hatósági árak fenntartása, amely a háztartások számára a piaci árnál lényegesen olcsóbb gázt, áramot és üzemanyagot biztosít.

Fotó: Nagy Balazs /  Mediaworks Archívum

Az ukrajnai olajblokádok és a közel-keleti háború miatti drasztikus világpiaci áremelkedés (bőven 100 dollár feletti olajár) közepette a kormány ismét előtérbe helyezte a közvetlen árbeavatkozást, hogy védje a magyar családokat - írja cikkében a vg.hu

Az új, hangsúlyos elem a védett üzemanyagár (hatósági áras benzin és gázolaj), amelynek célja, hogy a magyar családok, vállalkozások, kiemelten a logisztikai szektor, mentesüljön a Hormuzi-szoros lezárása okozta globális ársokk alól.

A kormány érvelése szerint az állami beavatkozás nélkül az üzemanyagárak már régen átlépték volna az ezerforintos lélektani határt, ami elszabadítaná az inflációt és tönkretenné a fuvarozókat. Ezt a védelmi hálót egészítik ki a nagykereskedelmi árrések korlátozásával és az extraprofitadókkal, amelyeket a szektor szereplőire vetnek ki a lakossági terhek mérséklése érdekében.

A magyar árvédelem alapja az olcsó orosz olaj, ami immáron több mint két hónapja nem érkezik Magyarországra az ukrán blokád miatt a Barátság vezetéken.

Csakhogy a Tisza Párt mindezt nem helyreállítani akarja, hanem végleg felszámolni, ugyanis deklarált célja, hogy leválassza Magyarországot az orosz energiaforrásokról. A Tisza Párt a hatósági árak kivezetése mellett is kiállt és a multikra kivetett adókat is beszántaná.

A választás 2026 tétje tehát április 12-én tisztán kirajzolódik: míg a Fidesz a családok közvetlen anyagi biztonságát és a kiszámítható (fix) árakat tekinti prioritásnak a globális káoszban, addig a Tisza Párt fokozná a rizikót azzal, hogy totálisan új helyzetbe vinné bele az országot egy egyébként is hektikus energiapiaci helyzetben - írja a Világgazdaság

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
