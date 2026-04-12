Eminem számára nyomul Orbán Viktor: ilyen lelkesítő videót ritkán látsz

Orbán Viktor a választás napján sem pihen. A Facebookon köszönte meg a támogatást az embereknek a szombati országjárás budapesti felvételeivel. A videót Eminem Till I Collapse számára vágták össze.
"Köszönöm a támogatást! Nem maradt más hátra: győzzünk újra! Hajrá, Fidesz!" - írta a miniszterelnök.
