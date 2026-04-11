Czene Attila: Orbán Viktor rengeteget tett a kisgyermekes családokért

Orbán Viktor rengeteget tett az országért, a honfitársaiért és a kisgyermekes családokért. Ezért Czene Attila olimpiai bajnok úszó számára nem kérdés, hogy kire adja a voksát az április 12-i szavazáson – írja a Metropol.
„Szeretném megkérni a honfitársaimat, hogy az elkövetkezendő választásokon, április 12-én, amikor leadják a voksukat, gondolják át, hogy az elmúlt 16 évben Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor mennyit tett értük, ezért a hazáért és a kisgyermekes családokért. Mi is így teszünk, és leadjuk a voksunkat!” - fogalmazott az 51 éves olimpiai bajnok az április 12-i országgyűlési képviselő-választás kapcsán.
