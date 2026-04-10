Vihetek be tollat? Üzenhetek a szavazólapon? - Szavazási kisokos

Már csak párat kell aludni, és végre eljön a várva várt nap, a szavazás napja. Idén 300-400 ezer közé tehető az új szavazók száma, hiszen ennyien érték el a négy évvel ezelőtti választás óta a felnőttkort. A személyes szavazás módja szinte teljesen ugyanolyan, mint a legutóbbi országgyűlési választás során volt, de érdemes a legfontosabb tudnivalókat átvenni, nehogy érvénytelen legyen a szavazatod. Ebben segít a szavazási kisokos.

Íme, a szavazási kisokos!



2026. április 12-én arról döntenek a választópolgárok, hogy a következő négy esztendő során kik foglalhatnak helyet a magyar Országgyűlésben, vagyis kik vesznek részt a törvényalkotásban. Összesen 199 mandátum sorsa dől el. Ezek közül 106 képviselőt egyéni választókerületekben választanak meg az induló jelöltek közül, míg további 93 helyet országos pártlistákról töltenek be.



A szavazólapok



Attól függ, hány lapot kapsz, hogy van-e bejelentett magyarországi lakcímed vagy nincs. Ha van, akkor két szavazólapot fogsz kapni: az egyiken egyéni jelöltre szavazhatsz, a másikon országos listára.

A Nemzeti Választási Irodának (NVI) február 4. és 20. között kellett kiküldenie az erről szóló értesítőt a lakcímedre, illetve a digitális állampolgár tárhelyedre. Ha nincs Magyarországon bejelentett lakcímed, csak pártlistára szavazhatsz, egyéni jelöltre és nemzetiségi listára nem!

Mit kell vinned a szavazásra?



A magyar állampolgárságot és személyazonosságot igazoló, érvényes okiratot kell felmutatnod a helyszínen: ez lehet személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány. A lakcímkártyát az idei választáson már nem szükséges bemutatni. DÁP-applikáción bemutatva sajnos nem fogadják el az igazolványt, úgyhogy mindenképp vidd az eredeti papírjaidat! A helyszínen kapsz tollat, de ha van kedvenc tollad, ami nem üt át a papíron, azzal is szavazhatsz. Csak vigyázz, hogy ne tedd tönkre a papírt, mert akkor érvénytelen lehet a szavazatod. Üzenni, firkálni rá nem érdemes, azt senki nem fogja figyelembe venni, viszont kockáztatod, hogy érvénytelenné válik a szavazólapod.