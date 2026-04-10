Vihetek be tollat? Üzenhetek a szavazólapon? - Szavazási kisokos

Már csak párat kell aludni, és végre eljön a várva várt nap, a szavazás napja. Idén 300-400 ezer közé tehető az új szavazók száma, hiszen ennyien érték el a négy évvel ezelőtti választás óta a felnőttkort. A személyes szavazás módja szinte teljesen ugyanolyan, mint a legutóbbi országgyűlési választás során volt, de érdemes a legfontosabb tudnivalókat átvenni, nehogy érvénytelen legyen a szavazatod. Ebben segít a szavazási kisokos.
2026. április 12-én arról döntenek a választópolgárok, hogy a következő négy esztendő során kik foglalhatnak helyet a magyar Országgyűlésben, vagyis kik vesznek részt a törvényalkotásban. Összesen 199 mandátum sorsa dől el. Ezek közül 106 képviselőt egyéni választókerületekben választanak meg az induló jelöltek közül, míg további 93 helyet országos pártlistákról töltenek be.
Attól függ, hány lapot kapsz, hogy van-e bejelentett magyarországi lakcímed vagy nincs. Ha van, akkor két szavazólapot fogsz kapni: az egyiken egyéni jelöltre szavazhatsz, a másikon országos listára.
A Nemzeti Választási Irodának (NVI) február 4. és 20. között kellett kiküldenie az erről szóló értesítőt a lakcímedre, illetve a digitális állampolgár tárhelyedre. Ha nincs Magyarországon bejelentett lakcímed, csak pártlistára szavazhatsz, egyéni jelöltre és nemzetiségi listára nem!
A magyar állampolgárságot és személyazonosságot igazoló, érvényes okiratot kell felmutatnod a helyszínen: ez lehet személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány. A lakcímkártyát az idei választáson már nem szükséges bemutatni. DÁP-applikáción bemutatva sajnos nem fogadják el az igazolványt, úgyhogy mindenképp vidd az eredeti papírjaidat! A helyszínen kapsz tollat, de ha van kedvenc tollad, ami nem üt át a papíron, azzal is szavazhatsz. Csak vigyázz, hogy ne tedd tönkre a papírt, mert akkor érvénytelen lehet a szavazatod. Üzenni, firkálni rá nem érdemes, azt senki nem fogja figyelembe venni, viszont kockáztatod, hogy érvénytelenné válik a szavazólapod.
A választási értesítőben leírták, hogy hova kell menned szavazni, de a valasztas.hu keresőjével is megtalálod a pontos címet, ha beírod a lakcímed. 2026 április 12-én reggel 6 órától este 19 óráig adhatod le a szavazatodat. A bizottságtól megkapod a szavazólapokat és hozzá egy borítékot. A szavazólapon a jelöltek és a pártok nevei mellett vagy felett köröket fogsz látni, ebbe a körbe kell tenned a megfelelő jelet amellé, akire szavazni szeretnél. A szavazatod csak akkor lesz érvényes, ha a körbe két egymást metsző vonalat rajzolsz, vagyis + vagy x jelet. Ha elrontottad a szavazólapot, kérhetsz újat a szavazatszámláló bizottságtól, de csak egyszer.
A szavazóhelyiségben paravánokkal elválasztott szavazófülkék lesznek, ahová beviheted a szavazólapokat a szavazáshoz, de ez nem kötelező, azon kívül is szavazhatsz. A szavazólapodat le is fotózhatod (üresen vagy akár kitöltve), és a képet megoszthatod a közösségi médiában, ha akarod.
Segítségre szoruló szavazókat elkísérhet a hozzátartozó és segíthet is a szavazás lebonyolításával, vagy kérhető segítség a választási bizottságtól is. Ha valamit nem értesz, nem tudsz a szavazás menetével kapcsolatban, legjobb, ha megkérdezed a szavazóhelyiségben a választási bizottságot.
A 2026-os országgyűlési választáson szavazásra jogosultak száma általában kb. 7,8–8,2 millió állampolgár, ebben benne vannak:
