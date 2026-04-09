Az Alapjogokért Központ mandátumbecslése alapján az egyéni választókerületek egyértelmű többségében a Fidesz-KDNP jelöltje diadalmaskodhat az április 12-ei országgyűlési választáson. A 106 választókerületből 64-ben a Fidesz-KDNP, 35-ben a Tisza arathat sikert, további 7 körzetet pedig csatatérként azonosítottak. A jobboldali győzelem várható mértéke a választási rendszer egyéni ágán abba az irányba mutat, hogy Orbán Viktor ismételten stabil parlamenti háttérrel rendelkező kormányt alakíthat április 12-e után, amely képes Magyarországot kívül tartani a háborún, az energiaválság korában fenntartani az olcsó orosz olajat és gázt is magában foglaló többirányú beszerzési stratégiát, valamint a rezsicsökkentésen túlmenően az egykulcsos adó és adókedvezmények jelenlegi rendszerét is.

Stabil jobboldali többség születhet az egyéni választókerületekben április 12-én

A figyelembe vett adatok és információk megerősítik azt a képet, amely szerint a jobboldal erősségét a vidéki, rurálisabb körzetek jelentik, míg a Tisza Párt szavazói az urbánusabb körzetekben felülreprezentáltak, továbbá a budapesti agglomerációban, ahol jól azonosítható szerepe van a koronavírus-járvány hatására a fővárosból indult kiköltözési hullámnak.

Vas, Zala, Somogy, Baranya, Nógrád és Heves vármegyékben egyaránt jó esély van arra, hogy tarolni fog a jobboldal, míg Budapest teljes területén, továbbá Pest és Csongrád-Csanád vármegye választókerületeinek többségében az ellenzéki szereplők kerülhetnek előnybe. Értékelésünk szerint nyílt küzdelem zajlik, így választási csatatérnek tekinthető Bácsi-Kiskun vármegye 2. számú, Békés vármegye 1. és 4. számú, Komárom vármegye 1. számú, Pest vármegye 7. és 8. számú, valamint Veszprém vármegye 2. számú választókerülete.