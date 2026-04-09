Orbán Viktor: Olyan kormányt kell választanunk, amely érvényt szerez az emberek akaratának!

"Véget ért a Nemzeti Petíció. A magyar emberek rekordszámban mondtak nemet az olajblokádra, és a háború finanszírozására. Itt az idő, hogy érvényt szerezzünk az akaratuknak. Most vasárnap a Fidesz a biztos választás!" - üzente közösségi oldalán Orbán Viktor.

"Mi vagyunk az egyetlen ország Európában, ahol a migráció, a gyermekvédelem, a gazdaság, Ukrajna, sőt az energiabiztonság kérdésében is bevonták az embereket a döntésekbe. És mi kitartottunk az emberek döntései mellett, ha kellett, Brüsszellel szemben is" - emlékeztetett a miniszterelnök a most lezárult Nemzeti Petíció kapcsán.

Kiemelte: a petíció eredményeit még összesíteni kell, de az már most látszik, hogy a magyarok rekordszámban mondtak nemet az olajblokádra és a háború finanszírozására.

Hozzátette: ez azonban csak a munka egyik fele. A másik fele előttünk áll:

Olyan kormányt kell választanunk, amely érvényt szerez az emberek akaratának. Ezért arra kérek mindenkit, hogy most vasárnap szavazzanak a biztonságra, szavazzanak a Fidesz-KDNP-re, hogy végrehajthassuk, amit a Nemzeti Petícióval vállaltunk!

Aláhúzta: nem engedjük a magyarok pénzét Ukrajnába, letörjük az olajblokádot, megvédjük Magyarország energiabiztonságát.