A TikTok népe is sziklaszilárdan Orbán Viktor mellett áll

A Ripost írja, hogy miközben Orbán Viktor a legnépszerűbb a magyar valóságban, a virtuális világban is elképesztő áttörést ért el. Egyre látványosabb, hogy a közösségi médiában, különösen a TikTokon mennyire erőteljes szimpátia árad az irányába. Itt is tudják, hogy a nép mellett áll, és csak tőle lehet várni a békét és biztonságot ezekben a háborús időkben. A TikTok a fiatalok platformja, és Orbán Viktor mellett állnak. Fantasztikus fiatalok rövid videókban, személyes hangvételű megszólalásokban mondják el, mit gondolnak az ország jövőjéről, a politikusokról és a választás tétjéről. Csodálatos, ahogy nyíltan kiállnak Orbán Viktor és a kormánypártok mellett. Korábban is megírta a Ripost, milyen sokan posztolnak arról, hogy Orbán Viktort és a Fideszt támogatják, ahogy azt is, mekkora sikere van a platformon az új kampánydalnak. Nézzük az új merítést!

Chris dalra fakad azért, hogy "Orbán Viktor legyen az ország vezetője!" / Forrás: TikTok

A TikTokon megszólalók közül többen élesen bírálják Magyar Pétert. Bognár Lívia például rendkívül határozott véleményt fogalmazott meg:

Magyar Péternek mindent elnézünk? Elnézzük, hogy erőszakosan lép fel a nőkkel, elnézzük, hogy lehallgatta és feljelentette a feleségét, elnézzük, hogy gyakorlatilag kidobta a kukába az egész családját. Elnézzük, hogy drogozik, elnézzük, hogy másokkal erőszakosan viselkedik. Elnézzük, hogy Márknak szárazon teszi be? Elnézzük azt is, hogy elveszi egy random ember telefonját csak azért, mert számára kellemetlen felvételeket készített, és bedobja a Dunába. Ezt önmagában egy átlagembernek sem néznénk el, és elítélnénk, sőt egy ilyen ember már börtönbe kerülne azokért, amiket ő megcsinált. Csak azért, mert Orbán-fóbia van, és egyes pártok tőle várnak bármiféle pozitív változást? Ez számomra egyszerűen felfoghatatlan. Felfoghatatlan, hogy egy ilyen ember lehet Orbán Viktor ellenfele.

Mások a kormányzati intézkedések és a stabilitás fontosságát hangsúlyozzák. Polgár Balázs szerint a döntés egyértelmű: