Bombával gyilkolta meg a feleségét a kegyetlen ukrán katona - a kisgyerekei is súlyosan megsérültek

Előre megfontolt gyilkossággal gyanúsítottak meg egy ukrán férfit Ukrajna Mikolajiv területén, Pervomajszk városában. A férfi egy bombát küldött a családjának, ezzel okozta felesége halálát. Két gyermeke súlyosan megsérült. Az eset március 20-án, pénteken történt, a rendőrség már őrizetbe vette a férfit - írja a Ripost.

Halálos csomagot küldött családjának az ukrán férfi. Képünk illusztráció.

Fegyvereket is találtak az ukrán férfi lakásán

Egyelőre nem tisztázott, hogy a 34 éves férfi, aki egyébként katonai státusszal bír, milyen indítékkal küldött bombát a családjának. A nyomozás során kiderült, hogy a férfi egy házilag készített robbanóanyagot csempészett egy csomagba, amelyet a családjának küldött postaszolgálaton keresztül. A robbanóanyagot tartalmazó dobozt szigetelőszalaggal zárta le. A robbanástól a 25 éves felesége azonnal meghalt, másfél éves lányuk és 6 éves fiuk arca és teste maradandóan megsérült. Jelenleg orvosi felügyelet alatt állnak.

A házkutatás során a rendőrök egyéb gyanús dolgokat is találtak. Összesen 7 gránát, 5 dinamit, 2 plasztik robbanóanyag, valamint gyújtóbombák, elsütőszerkezetek, 39 detonátor, továbbá 60 töltet automatafegyver-lőszer bukkant fel a lakásban. Ezzel fegyverzet illegális birtoklásának gyanúja is felmerült.

A férfira várhatóan 15 év börtönbüntetést vagy akár életfogytiglant is kiszabhatnak.

