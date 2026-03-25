BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Írisz, Irén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ukrajna magasabb fokozatba kapcsolja a kényszersorozást: Kétmillió embert fogdosnának össze

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 25. 08:16
Jöhet a megfigyelés, nyomon követés, és a lehallgatás a dezertőrök felkutatása érdekében.
Bors
A szerző cikkei

Szolomija Bobrovszkaja ukrán parlamenti képviselő egy hétfőn megjelent interjúban arról beszélt, hogy mintegy kétmillió behívást elkerülő hadköteles férfi él az országban, akiket könnyű szerrel fel lehetne kutatni, ha meglenne ehhez a politikai akarat. A törvényhozó úgy fogalmazott, hogy a telefonos és a digitális alkalmazásokon keresztül ezek a személyek nyomon vannak követve, tehát "ki lehetne hozni őket az árnyékból" - jelentette az Unian ukrán hírportál.

Ukrajna magasabb fokozatba kapcsolná a kényszersorozást: Kétmillió embert fogdosnának össze

Az idő előrehaladtával Ukrajnában egyre nagyobb kihívásokkal küzd a mozgósítási rendszer. A háború ötödik évébe lépve a társadalom kimerültsége, a gazdasági nehézségek és a katonai veszteségek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre nehezebb újabb katonákat bevonni a hadseregbe - írja a Ripost.

Erre a helyzetre tett megoldási javaslatot Bobrovszkaja, aki úgy véli, hogy az ukrán behívórendszert meg kellene reformálni. Szerinte a különböző büntetőintézkedések nem működnek, például a börtönbüntetés réme már senkit sem riaszt el attól, hogy elkerülje a besorozást.

Sajnos a parlament elfogadott egy szigorúbb törvényt, amely szigorúbb megközelítést alkalmaz, és fokozta a dezertőrök kriminalizálását. 8 évről 10 évre emeltük a börtönbüntetést, gyakorlatilag hosszabb büntetésre ítélve őket, mint a gyilkosokat vagy a terroristákat. Ez a politika nem működik

- fogalmazott Bobrovszkaja, hozzátéve, hogy hatóságoknak rugalmasabb megközelítést kellene alkalmazniuk a dezertőrökkel szemben.

A képviselő szerint jelen helyzetben az működne, ha lenyomoznák a "bújkálókat". Úgy véli, az állam technológiai és adminisztratív eszközökkel – például digitális adatbázisok, pénzügyi tranzakciók vagy hivatalos nyilvántartások összekapcsolásával – képes lenne azonosítani azokat, akik jelenleg „láthatatlanok” a rendszer számára.

Hiszem, hogy ez lehetséges. Mindenki használ informatikai eszközöket, elektronikus és pénzügyi szolgáltatásokat és tranzakciókat

jelentette ki Bobrovszkaja.

Az elmúlt években a kényszersorozás a mindennapi élet részévé vált Ukrajnában. Az interneten számtalan videó megjelent arról, hogy a területi toborzóközpontok munkatársai országszerte osszefogdossák az embereket, legyen szó munkahelyekről, tömegközlekedésről, piacokról vagy akár az utcáról – bárhol lecsaphatnak.

Mihail Fedorov ukrán védelmi miniszter februári nyilatkozata szerint körülbelül kétmillió dezertőr szerepel az állam körözési listáján sorozás megkerülése miatt, míg mintegy kétszázezer aktív szolgálatot teljesítő katona van szökésben.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu