Ukrán aranykonvojok vinnék Ukrajnába a magyarok pénzét

Ukrajna
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 14:52
Tisza Pártukrán aranykonvoj
Egy tiszás ukránbarát kormány nem megfékezné az ukrán aranykonvojokat, hanem megsokszorozná azokat.

Amint korábban többször is beszámoltunk róla, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal emberei ukrán aranykonvojt tartóztattak fel Magyarország területén. A milliárdokat érő készpénz- és aranyszállítmány eredete és célállomása a mai napig ismeretlen, egyesek szerint nem kizárt, hogy a baloldalnak szánt, a magyar választásokat befolyásolni szándékozó pénz is volt a pénzszállítóautókban. 

ukrán aranykonvoj
Több ukrán állampolgárt ki is tiltottak az eset után Magyarország területéről 

Bár arról egyelőre nincs információ, hogy a szállított pénzből juthatott-e Magyar Péter pártjának, a korrupció-sorozat már ukrán szinten is tetten érhető, egyértelműen nem egy rutineljárásról volt itt szó.

Úgy is mondhatnánk, hogy az ukrán CIA volt vezetője kísérte ezt a rutinkonvojt. Teljesen természetes, hogy egy ilyen magas rangú titkosszolga egy rutin pénzszállítási műveletben ott korteskedik és vigyázza a szállítmányt. Egy volt ukrán ügyész, a különleges speciális ügyészség volt ügyésze feljelentést tett, hogy szerinte ez egy súlyos korrupciós ügy és itt cirkulálják a pénzeket Bécs, Kijev és Magyarország között, és vissza is osztanak ezekből. Ez alapján indítsák el a nyomozást

– mondta múlt héten Ifjabb Lomnici Zoltán a Harcosok Órája műsorában. 

Egy Tisza-kormány alatt megsokszorozódnának az ukrán aranykonvojok

A Tisza Párt csak úgy lehet az Európai Néppárt tagja, ha feltétel nélkül támogatják Ukrajnát. Ennek minden bizonnyal semmi akadálya nincs Magyar Péterék részéről, hiszen a tiszás uniós képviselők ukrán mezben jelentek meg korábban az Európai Parlamentben, sőt még a március 15-ei eseményükön is óriás ukrán zászlót lengettek a híveik.  

Ennek fényében nem kérdéses, hogy a Tisza Párt Ukrajna pártján áll, az ő kormányzásuk esetén Magyarország is kénytelen lenne beszállni Ukrajna pénzelésébe. A magyarok pénze nyílegyenesen menne Ukrajnába, ha úgy tetszik, akokr ukrán aranykonvojok árasztanák el a magyar autópályákat, amiben 

  • a plusz havi nyugdíjakra, 
  • a családtámogatási összegekre,
  • és az anyák adómentességére szánt összegek lennének. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu