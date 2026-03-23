Ukrán aranykonvojok vinnék Ukrajnába a magyarok pénzét

Amint korábban többször is beszámoltunk róla, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal emberei ukrán aranykonvojt tartóztattak fel Magyarország területén. A milliárdokat érő készpénz- és aranyszállítmány eredete és célállomása a mai napig ismeretlen, egyesek szerint nem kizárt, hogy a baloldalnak szánt, a magyar választásokat befolyásolni szándékozó pénz is volt a pénzszállítóautókban.

Több ukrán állampolgárt ki is tiltottak az eset után Magyarország területéről

Bár arról egyelőre nincs információ, hogy a szállított pénzből juthatott-e Magyar Péter pártjának, a korrupció-sorozat már ukrán szinten is tetten érhető, egyértelműen nem egy rutineljárásról volt itt szó.

Úgy is mondhatnánk, hogy az ukrán CIA volt vezetője kísérte ezt a rutinkonvojt. Teljesen természetes, hogy egy ilyen magas rangú titkosszolga egy rutin pénzszállítási műveletben ott korteskedik és vigyázza a szállítmányt. Egy volt ukrán ügyész, a különleges speciális ügyészség volt ügyésze feljelentést tett, hogy szerinte ez egy súlyos korrupciós ügy és itt cirkulálják a pénzeket Bécs, Kijev és Magyarország között, és vissza is osztanak ezekből. Ez alapján indítsák el a nyomozást

– mondta múlt héten Ifjabb Lomnici Zoltán a Harcosok Órája műsorában.

Egy Tisza-kormány alatt megsokszorozódnának az ukrán aranykonvojok

A Tisza Párt csak úgy lehet az Európai Néppárt tagja, ha feltétel nélkül támogatják Ukrajnát. Ennek minden bizonnyal semmi akadálya nincs Magyar Péterék részéről, hiszen a tiszás uniós képviselők ukrán mezben jelentek meg korábban az Európai Parlamentben, sőt még a március 15-ei eseményükön is óriás ukrán zászlót lengettek a híveik.

Ennek fényében nem kérdéses, hogy a Tisza Párt Ukrajna pártján áll, az ő kormányzásuk esetén Magyarország is kénytelen lenne beszállni Ukrajna pénzelésébe. A magyarok pénze nyílegyenesen menne Ukrajnába, ha úgy tetszik, akokr ukrán aranykonvojok árasztanák el a magyar autópályákat, amiben