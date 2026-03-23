Míg a Tisza párt folyamatosan hergel, addig a Fidesz tábora sorra bebizonyítja, ők a csendes többség

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 23. 12:33
A miniszterelnök Hódmezővásárhelyi országjárásán több ezer ember jelent meg. Miközben a békés többség hallgatta Orbán Viktor beszédét, addig a helyszínen lévő tiszások bekiabálásokkal hergelték a tömeget, amit a kormányfő sem hagyott szó nélkül. A tiszás hergelés azonban nem újdonság, egy közösségi csoportban például halálosan megfenyegették Orbán Viktort Magyar Péter szimpatizánsai, akik polgárháborút akarnak kirobbantani.
Vasárnap Orbán Viktor miniszterelnök Hódmezővásárhelyen folytatta az országjárását, ahol ismét több ezer fős tömeg fogadta. A kormányfő Lázár János után tartott beszédet, aminek a során tiszás tüntetők gyűltek össze, hogy provokálják az ott lévő békés jobboldalikat és Orbán Viktort is, akinek még a beszéde közben is a tiszás hergelést kellett hallgatnia. Azonban a miniszterelnök frappánsan reagált az eseményekre.

Orbán Viktort Hódmezővásárhelyen is hatalmas tömeg fogadta. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Nem irigylem szegény tiszásokat ott hátul. Az arány éppen megfelel! Ők vannak százan, mi háromezren, ez választási eredménynek is jó lesz!

– reagált a tiszás provokálókra Orbán Viktor, majd arra emlékeztetett, hogy a március 15-i Békemenet óta kiderült, hogy "egészen más a leányzó fekvése", hiszen azóta tisztán látszik, hogy a jobboldaliak vannak többen mindenhol. 

Begyújtottuk a rakétákat és felszántjuk egész Magyarországot, minden nap megyünk és megyünk. Mi szeretnénk mindenkihez eljutni és mindenkivel szeretnénk újrakötni a 2022-es választáson megkötött háborúellenes szövetségünket. 

– tette hozzá a kormányfő. 

Halálosan megfenyegették Orbán Viktort a tiszás aktivisták

A Tisza párt hergelése egyre durvább mértékeket ölt, ugyanis tegnap robbant hír, miszerint az egyik legaktívabb tiszás csoportban arról értekeztek Magyar Péter szimpatizánsai, hogy milyen módszerekkel kellene kivégezni a miniszterelnököt. Sőt, a szóban forgó Facebook csoportnak  többek mellett állítólag a Tisza Párt egyik Békés vármegyei vezetője, Petrovszki Krisztián is a tagja. Erről a Tűzfalcsoport oldala számolt be, akik közzétették szinte az összes olyan hozzászólást, amiben Orbán Viktor megöléséről beszélgettek az agresszív tiszások. 

Fotó: Tűzfalcsoport / Facebook

Ezeket a hozzászólásokat ráadásul egy olyan bejegyzés alá írták, amelyben a posztoló Orbán Viktorról osztott meg egy képet, amin a miniszterelnök arcán egy célkereszt látható. A számos komment közül egy igazán kiemelkedik. Ez pedig Sz. László nevéhez fűződik. A vállalkozó férfi ukrán mesterlövészekkel öletné meg a kormányfőt.

Fotó: Tűzfalcsoport/ Facebook

Ebből is látszik, hogy Magyar Péter olyannyira felhergelte a szimpatizánsait, hogy már egyáltalán nem ismerik a határokat és akkora bennük a gyűlölet, hogy akár polgárháborúra is készek lennének, ha az áprilisi országgyűlési választásokat a Tisza párt elveszíteni. Erről pedig nyíltan is beszélnek. A Tisza párt március 15-én tartott rendezvényén többeket arról kérdeztek, mit tennének, ha a Fidesz-KDNP nyerné meg a választásokat. A válaszok egyszerűen félelmetesek voltak, ugyanis Magyar Péter szavazói azt hangoztatták, hogy polgárháborút akarnak kirobbantani április 13-án.

Polgárháború. Látom a digitális oldalakon a megmozdulásokat. Valamelyik nap volt a Tiktokon egy férfi, aki kijött a börtönből. Nincs vesztenivalója, azt mondta, hogy fegyvert adnak neki, mondják neki, hogy lőjön, csak a családját támogassák utána

– jelentette ki egy férfi. 

Amíg a Tisza párt gyűlölettel és hergeléssel építi a "szeretetországát", addig a jobboldali közösség, élén Orbán Viktorral folyamatosan azon dolgozik, hogy az országban békésen éljenek egymás mellett az emberek. Ez a Békementből is jól látszik, hiszen ott több százezer ember mocskolódás és hergelés nélkül vett részt a rendezvényen. 

 

 

 

 

