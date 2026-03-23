Míg a Tisza párt folyamatosan hergel, addig a Fidesz tábora sorra bebizonyítja, ők a csendes többség

Vasárnap Orbán Viktor miniszterelnök Hódmezővásárhelyen folytatta az országjárását, ahol ismét több ezer fős tömeg fogadta. A kormányfő Lázár János után tartott beszédet, aminek a során tiszás tüntetők gyűltek össze, hogy provokálják az ott lévő békés jobboldalikat és Orbán Viktort is, akinek még a beszéde közben is a tiszás hergelést kellett hallgatnia. Azonban a miniszterelnök frappánsan reagált az eseményekre.

Orbán Viktort Hódmezővásárhelyen is hatalmas tömeg fogadta. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Nem irigylem szegény tiszásokat ott hátul. Az arány éppen megfelel! Ők vannak százan, mi háromezren, ez választási eredménynek is jó lesz!

– reagált a tiszás provokálókra Orbán Viktor, majd arra emlékeztetett, hogy a március 15-i Békemenet óta kiderült, hogy "egészen más a leányzó fekvése", hiszen azóta tisztán látszik, hogy a jobboldaliak vannak többen mindenhol.

Begyújtottuk a rakétákat és felszántjuk egész Magyarországot, minden nap megyünk és megyünk. Mi szeretnénk mindenkihez eljutni és mindenkivel szeretnénk újrakötni a 2022-es választáson megkötött háborúellenes szövetségünket.

– tette hozzá a kormányfő.

Halálosan megfenyegették Orbán Viktort a tiszás aktivisták

A Tisza párt hergelése egyre durvább mértékeket ölt, ugyanis tegnap robbant hír, miszerint az egyik legaktívabb tiszás csoportban arról értekeztek Magyar Péter szimpatizánsai, hogy milyen módszerekkel kellene kivégezni a miniszterelnököt. Sőt, a szóban forgó Facebook csoportnak többek mellett állítólag a Tisza Párt egyik Békés vármegyei vezetője, Petrovszki Krisztián is a tagja. Erről a Tűzfalcsoport oldala számolt be, akik közzétették szinte az összes olyan hozzászólást, amiben Orbán Viktor megöléséről beszélgettek az agresszív tiszások.

Fotó: Tűzfalcsoport / Facebook

Ezeket a hozzászólásokat ráadásul egy olyan bejegyzés alá írták, amelyben a posztoló Orbán Viktorról osztott meg egy képet, amin a miniszterelnök arcán egy célkereszt látható. A számos komment közül egy igazán kiemelkedik. Ez pedig Sz. László nevéhez fűződik. A vállalkozó férfi ukrán mesterlövészekkel öletné meg a kormányfőt.

Fotó: Tűzfalcsoport/ Facebook

Ebből is látszik, hogy Magyar Péter olyannyira felhergelte a szimpatizánsait, hogy már egyáltalán nem ismerik a határokat és akkora bennük a gyűlölet, hogy akár polgárháborúra is készek lennének, ha az áprilisi országgyűlési választásokat a Tisza párt elveszíteni. Erről pedig nyíltan is beszélnek. A Tisza párt március 15-én tartott rendezvényén többeket arról kérdeztek, mit tennének, ha a Fidesz-KDNP nyerné meg a választásokat. A válaszok egyszerűen félelmetesek voltak, ugyanis Magyar Péter szavazói azt hangoztatták, hogy polgárháborút akarnak kirobbantani április 13-án.

Polgárháború. Látom a digitális oldalakon a megmozdulásokat. Valamelyik nap volt a Tiktokon egy férfi, aki kijött a börtönből. Nincs vesztenivalója, azt mondta, hogy fegyvert adnak neki, mondják neki, hogy lőjön, csak a családját támogassák utána

– jelentette ki egy férfi.