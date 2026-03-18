Orbán Viktor új részleteket tárt fel az ukrán aranykonvoj-ügyről

A keddi Bayer Show-ban Orbán Viktor az ukrán aranykonvoj ügyéről elárulta, hogy nemcsak Ukrajnába vittek aranyat és készpénzt, hanem onnan is hoztak Magyarországra.

Orbán Viktor elárulta, hogy más pénzmozgásokat is vizsgálnak. Fotó: Facebook / Magyarország kormánya

Orbán Viktor: alapos, átfogó, sok szempontú vizsgálat zajlik

A magyar kormányfő a 2026. március 17-i rendkívüli Bayer Show-ban beszélt az „ukrán aranykonvoj” ügyéről is. Mint korábban írtuk, március 6-án az M5-ös autópályán két ukrán rendszámú pénzszállító autót állítottak meg a magyar hatóságok. A páncélosokban kötegekben álltak a dollár és euró milliók, amiket aranytömbökkel súlyoztak le. Továbbra sem világos, miért kellett több tízmilliárd forintnyi összeget közúton szállítani, ráadásul Magyarországon keresztül.

A történtekkel kapcsolatban a kormányfő a Bayer Show-ban elmondta: “Bejött ide Magyarországra és itt mozgatták. Hogy ki is akarták-e vinni, vagy leesett volna egy-egy köteg közben, vagy valahova hozták, ezeket most vizsgáljuk”. „Nemcsak nyugatról hoztak be ide, hanem Ukrajnából is visszafele”, „Ukrajnából ki, abból a csóró országból” – mondta, jelezve, hogy ezeket az ügyeket is felgöngyölítik. "Meg kell vizsgálniuk a másik irányú összes pénzmozgást is, amely Ukrajnából érkezett és innen repülőn, vagy más módon kifele ment: hova, kiknek, miért" – részletezte.

Hozzátette: Kimutatást kért arról, hogy Magyarországon a többi ország irányában milyen pénzmozgások szoktak történni. Vizsgálják, hogy a Magyarországon működő bankok mekkora készpénzforgalmat bonyolítanak ilyen módon.

Hát ezek nincsenek köszönő viszonyban egymással. És ez csak egy szállítmány

– mondta Orbán Viktor, aki azt is kiemelte: még ennél is feltűnőbb az, hogy tábornokok irányították az egészet, sőt személyesen felügyelték a szállítmányt.

„Tehát itt egy alapos, átfogó, sok szempontú vizsgálat zajlik” – tette hozzá Orbán Viktor.