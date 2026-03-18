Orbán Viktor új részleteket tárt fel az ukrán aranykonvoj-ügyről

A keddi Bayer Show-ban Orbán Viktor az ukrán aranykonvoj ügyéről elárulta, hogy nemcsak Ukrajnába vittek aranyat és készpénzt, hanem onnan is hoztak Magyarországra.
A magyar kormányfő a 2026. március 17-i rendkívüli Bayer Show-ban beszélt az „ukrán aranykonvoj” ügyéről is. Mint korábban írtuk, március 6-án az M5-ös autópályán két ukrán rendszámú pénzszállító autót állítottak meg a magyar hatóságok. A páncélosokban kötegekben álltak a dollár és euró milliók, amiket aranytömbökkel súlyoztak le. Továbbra sem világos, miért kellett több tízmilliárd forintnyi összeget közúton szállítani, ráadásul Magyarországon keresztül.
A történtekkel kapcsolatban a kormányfő a Bayer Show-ban elmondta: “Bejött ide Magyarországra és itt mozgatták. Hogy ki is akarták-e vinni, vagy leesett volna egy-egy köteg közben, vagy valahova hozták, ezeket most vizsgáljuk”. „Nemcsak nyugatról hoztak be ide, hanem Ukrajnából is visszafele”, „Ukrajnából ki, abból a csóró országból” – mondta, jelezve, hogy ezeket az ügyeket is felgöngyölítik. "Meg kell vizsgálniuk a másik irányú összes pénzmozgást is, amely Ukrajnából érkezett és innen repülőn, vagy más módon kifele ment: hova, kiknek, miért" – részletezte.
Hozzátette: Kimutatást kért arról, hogy Magyarországon a többi ország irányában milyen pénzmozgások szoktak történni. Vizsgálják, hogy a Magyarországon működő bankok mekkora készpénzforgalmat bonyolítanak ilyen módon.
Hát ezek nincsenek köszönő viszonyban egymással. És ez csak egy szállítmány
– mondta Orbán Viktor, aki azt is kiemelte: még ennél is feltűnőbb az, hogy tábornokok irányították az egészet, sőt személyesen felügyelték a szállítmányt.
„Tehát itt egy alapos, átfogó, sok szempontú vizsgálat zajlik” – tette hozzá Orbán Viktor.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.