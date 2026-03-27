Nehéz helyzetből kilátástalanba került a debreceni család a tiszás Tompa Enikő „segítsége” után

Alig pár hónapja telt el azóta, hogy Tompa Enikő, a Tisza Párt debreceni országgyűlési képviselőjelöltje egy érzelmes videóban számolt be egy helyi család „valóra váltott álmáról”. A történet azonban a csillogó vágóképek után sötét fordulatot vett: a család most az utcára kerüléstől fél, és úgy érzi, eszközként használták őket a választási kampányban - számolt be róla a HAON.
A videóban a jelölt egy debreceni édesanyáról beszélt, őt Krisztiként bemutatva, aki párjával és öt gyermekével próbál túlélni. A család korábban Debrecen kertségi részén, Pac városrészben élt egy romos, közművek nélküli házban. A méltatlan lakhatási körülmények miatt a gyámügy két gyermeket kiemelt a családból, akik Hajdúsámsonba, nevelőszülőkhöz kerültek.
Tompa Enikő a videóban elmondta, hogy a Tisza Szigetek összefogásával sikerült új otthont találni a családnak, a kauciót és albérletet kifizették, sőt bútorokkal és költöztetéssel is segítettek.
A Kriszti név természetesen kitaláció. A család történetét részletesen akkor fogom elmesélni, amikor a két gyermek biztonságban hazakerült a családjához
– mondta a videó végén Tompa Enikő.
Bár a január 24-én közzétett videó sikert sugallt, a színfalak mögött drámai a helyzet. A Hajdú Online március 25-én a családhoz látogatott, az édesanya megdöbbentő részleteket árult el Tompa Enikő és a tiszások segítségével kapcsolatban.
Az esetre Pankotai Krisztián, a Debreceni Roma Önkormányzat képviselője, a Debreceni Karitatív Testület önkéntese, a család régi ismerőse hívta fel a figyelmünket. Véleménye szerint a politikai marketing céljából készített „segítségnyújtás” többet ártott a családnak, mint amennyit használt.
Ha egy családon nem tudunk folyamatosan és hosszú távon segíteni, akkor nem is szabadna beleavatkozni, hiszen csak rontunk a helyzetükön
– mondta a képviselő, hozzátéve, hogy nem ez az első ilyen eset a környéken. Mesélt olyan családról, akiknek Tompa Enikőék és a Tisza Párt aktivistái használhatatlan, lyukas aljú mosógépet, vagy olyan rossz állapotú konyhaszekrényt vittek, amit a lakók végül tüzelőnek használtak el.
Hozzátette, a családnak jelenleg napi megélhetési gondjai vannak. Élelmiszerekkel, tápszerrel, pelenkával, tisztasági szerekkel segítik őket elsősorban. Az adományok, melyekkel a rászorulókat segítik, a Debreceni Karitatív Testülettől és az Országos Roma Önkormányzattól származnak.
