A Tisza Párt újabb politikai támadása bukott el

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtó- és Marketing Irodája hétfőn az MTI-vel közölte: a Kúria hétfői határozatában megváltoztatta a Nemzeti Választási Bizottság korábbi döntését, és elutasította a Tisza Párt kifogását, amely a közmédia hírműsorait és híroldalait a választási alapelvek, különösen az esélyegyenlőség elvének megsértésével vádolta.

Elutasították a Tisza Párt kifogását. Fotó: MATE KRISZTIAN

A Kúria döntése egyértelmű és világos: a választási jogorvoslatoknak szigorú törvényi feltételei vannak, amelyeket minden esetben be kell tartani. Rögzítik, hogy nem elegendő általánosságban hivatkozni bizonyítékokra, azokat be is kell mutatni, és azt is igazolni kell, hogy miként támasztják alá a jogsértés állítását - tették hozzá.

A Kúria hangsúlyozza, hogy a választási jogorvoslat sommás jellege alapján nem az NVB feladata, hogy a kifogás elbírálásakor az ömlesztett listákból, táblázatokból maga döntse el, illetve a kifogástevő helyett rendszerezze, hogy melyik híranyag, bejegyzés, videó alkalmas a jogsértés alátámasztására és melyik nem, továbbá napokkal korábbi Facebook-bejegyzések közül maga döntse el, hogy melyik bejegyzés közzétételének elmulasztásával sértették meg a kérelmezők az esélyegyenlőség alapelvét

- fogalmaztak.

Kiemelték: a kampányban elhangzó hangzatos kijelentések és politikai üzenetek ugyanis nem helyettesítik a tényszerű, bizonyítékokkal alátámasztott állításokat - a törvény előtt nem a szavak, hanem a bizonyítható tények számítanak.

Joggal merül fel a kérdés: a kifogás benyújtásakor egyáltalán a Tisza Párt rendelkezésére álltak-e olyan bizonyítékok, amelyek alátámaszthatták volna a vádakat, vagy pusztán egy újabb politikai támadásról volt szó, amelynek célja a közmédia hitelességének megkérdőjelezése volt, jogi alap nélkül

- jegyezték meg.

Hangsúlyozták: a sorozatosan benyújtott, megalapozatlan vagy formailag hibás beadványok félrevezetik a nyilvánosságot, és indokolatlanul terhelik a jogintézményeket.

A bíróság döntése egyértelmű: a beadvány még az alapvető jogi követelményeknek sem felelt meg, így alkalmatlan volt arra, hogy érdemi vizsgálat tárgya legyen. A mostani határozat egyértelműen igazolja a közmédia - az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. - kezdetektől képviselt álláspontját, amely szerint a Tisza Párt beadványa megalapozatlan és hiányos volt - áll a közleményben.