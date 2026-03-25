Tiszás drogbotrány: Magyar Péter beismerte, hogy ők hallhatók a felvételeken

Újabb bejegyzéssel jelentkezett a "Vissza a mederbe" nevű Facebook-csoport. Ez az oldal, ahol a héten több felvétel is megejelent, ezeken Radnai Márk, Magyar Péter legfőbb szövetségese és egyben a Tisza Párt alelnöke beszél LSD-ről, kokainról és sok más egyéb dologról is.

Minden jel arra utal, hogy hamarosan végleg kiderülhet, hogy mi történt pontosan ebben a szobában. Az éjjeliszekrényen lévő fehérpor valahogy bekerült az étkezőasztalról

A legújabb bejegyzésében a Facebook-csoport üzemeltetője azt írja:

A mi bátor és következetes vezetőnk, Péter pár perce beismerte, hogy ők hallhatók a felvételeken. És kínjában ezúttal sem futotta másra, mint börtönnel fenyegetni Evelint, és titkosszolgálatról hadoválni az embereknek, akik még bíznak benne. Én viszont jelzem az elszabadult és pánikoló vezérünknek, akinek az emberei már szinte mindenkit megfenyegettek annak érdekében, hogy kiderüljön kik szivárogtatnak, hogy a helyében óvatosan beszélnék bilincsről, meg rácsról. Hiszen még az elején vagyunk, de a végére nem csak az átvert rendszerváltást akaró emberek, hanem a hatóságok is szembesülni fognak a tetteikkel! Nagyon az elején vagyunk még Péter!! Tik-tak, tik-tak!

Radnai Márk: g*ci sok kokain

Ugyanez az oldal posztolt hétfőn és kedden is egy-egy felvételt, amiken Radnai Márk hallható.

Ebben arról beszél, hogy LSD hatása alatt „gyűjt energiát”, ez az élmény számára egyszerre volt „varázslatos” és „rettenetes” . A hétfőn nyilvánosságra hozott felvételen Radnai egy nővel beszélget, akinek a Tisza Párt alelnöke egy ponton felveti: „Be kéne LSD-zni, igaz?”, majd egy korábbi közös drogos élményüket emlegetik fel.

Kedden reggel újabb bejegyzéssel jelentkeztek. Azt írják:

Nagyobb a pánik a Tiszában, mint gondolnátok. Hiába az előremenekülés és a kamu drogteszt, Péter és Márk tudja, hogy az LSD csak a jéghegy csúcsa, és ezúttal nem fognak működni sem a kavarások, sem a háttérben kötött alkuk. A Tiszának meg kell tisztulnia, és a jelenlegi korrupt, drogos vezetésnek mennie kell! Nem véletlen, hogy sunnyognak. Nehéz működő hazugságot találni az igazsággal szemben. És még el sem kezdtük igazán. Ideje visszaterelni a Tiszát a mederbe!

A poszthoz egy videót csatoltak, aminek tanúsága szerint, Radnai Márk egy kokain buliban vesz részt:

Forrás: Ripost