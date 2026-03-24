A Nemzetbiztonsági Bizottság ülését követően közzétett posztjában Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán azt írta:

Ukránok képezték ki a Tisza Párt informatikusait.

A politikus emellett hamarosan részletek nyilvánosságra hozatalát is ígérte a tiszás ügynökbotrány kapcsán.

A Nemzetbiztonsági Bizottság honlapján megjelent dokumentum teljes terjedelmében az alábbi linkre kattintva olvasható.

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt: nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyből kiderült, hogy a Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal, és megadta a külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.

A kiszivárgott felvételen a beszélgetőtárs arra is rákérdez Panyinál, hogy melyik az az ominózus állam, amellyel kapcsolatban áll és amelynek kiadta a telefonszámokat, de az újságíró csak annyit felel, hogy „azt nem mondhatom el”. Majd megkérte beszélgetőtársát, hogy erről ne beszéljen senkinek.

Panyi Szabolcs arra is kitért, nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával. Azt állította, most is segít neki szakmai ügyekben, korábban pedig a politikus kampánycsapatában is dolgozott. Panyi így folytatja az Orbán Anitához fűződő kapcsolatának leírását: „sötét titok az életemben, amit kevesen tudnak rólam, tehát ezt nem adhatod tovább, hogy ugye az volt, hogy az Anita 2010-ben fideszes képviselőjelölt volt, aztán visszalépett. Kicsinálták őt az ilyen XI. kerületi fideszes viperafészek belharcaiban. De hogy az Anitának volt egy kampánystábja, amiben én is benne voltam, 2009–10 eleje.” Panyi szerint

továbbra is jóban van a Tisza politikusával, sőt segít is neki „bizonyos dolgokban”, „szakmával kapcsolatos” dolgokban.

A külföldről finanszírozott újságíró hétfőn elismerte a közösségi oldalán, hogy ő hallható a hangfelvételen, amelyen egy forrásával beszél.

Az ügyben érintett Szijjártó Péter úgy fogalmazott: „durva, hogy ez a külföldi szolgálatokkal aktív kapcsolatot fenntartó magyar újságíró a Tisza Párt legbelső köreihez tartozik. Ez a külföldi szolgálatokkal aktív kapcsolatot fenntartó magyar újságíró Orbán Anita barátja.”