Tiszás ügynökbotrány: a baloldali sajtó órákig elhallgatta az informatikus beismerését

A máskor egymás szavába vágó, a tiszás narratívát alázatosan közlő baloldali lapok órákig nem tudtak mit kezdeni azzal, hogy a kormány feloldotta a titkosítást és nyilvánosságra hozta az ukrán szolgálatokkal kapcsolatban álló informatikus alkotmányvédelmi hivatali meghallgatását. A videóban a tiszás informatikus maga ismeri be: külföldi titkosszolgálat szervezhette be és egy későbbi akcióra készíthették fel. A kémelhárítás feladata pedig pontosan az, hogy az ilyen eseteket megakadályozza. A Ripost felteszi a kérdést: hol volt a baloldali sajtó, amikor kirobbant a tiszás ügynökbotrány?

Szombat délelőtt hozta nyilvánosságra az Alkotmányvédelmi Hivatal a tiszás ügynökbotrányhoz kapcsolható felvételt

Forrás: Magyarország Kormánya

Nem siették el a választ

A 11:23-kor kikerült videóról a Népszava 15:41-kor mert kitenni egy cikket, de sietve hozzá is tették, hogy szerintük a beismerés semmit nem jelent.

kikerült videóról a mert kitenni egy cikket, de sietve hozzá is tették, hogy szerintük a beismerés semmit nem jelent. A 444.hu " független" híroldal, Soros blogja 15:54-kor reagált, és ugyanerre a következtetésre jutott. Szerintük a férfi valójában nem ismerte el a beszervezést (ott van a nyilvánosságra hozott videó, mindenki meggyőződhet róla), aztán jöttek a szokásos mantrákkal és hogy a Kormányinfón nem hagytak nekik elég időt kérdezni.

A Telex 16:49-kor reagált és megpróbálták manipuláltnak feltüntetni a felvételt, gyengécske próbálkozásokkal.

Az utolsó befutó 17:07-kor a 24.hu volt, és persze ő is hozta a kötelezőt: szerintük ez a nyilvánosságra hozott 50 perces videó nem bizonyít.

Csak két dolgot jegyeznénk meg halkan: miért telt 4-5 órába reagálni Magyarország legnagyobb súlyú kibervédelmi ügyére? Csak nem a központi ukázra vártak ennyi időn keresztül a "független, objektív" lapok?

Miről van szó?

H.D., akinek a hivatali meghallgatásáról készült felvételt nyilvánosságra hozták egy olyan fiatal egyetemista volt, aki magas szintű informatikai ismeretekkel rendelkezett, közben együttérzést tanúsított az ukránok felé. Tökéletes alapanyag, gondolták. Fokozatosan történt a beépítés. Először egy észtországi felsőoktatási központban (aminek háttere egyelőre vitatott) kapott kibervédelmi oktatást, majd néhány társával együtt elkezdték megbízni különböző Ukrajnát védő kibervédelmi feladattal.

Aztán ezek a feladatok kezdtek átalakulni, és sokkal inkább Oroszország támadására fókuszáltak.

H.D. megbízói meghívására járt Kijevben is, bár ez az invitáció inkább kötelező jellegű látogatás volt, amit nem volt tanácsos visszautasítani.