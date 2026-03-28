Tiszás ügynökbotrány: a baloldali sajtó órákig elhallgatta az informatikus beismerését

A máskor egymás szavába vágó, a tiszás narratívát alázatosan közlő baloldali lapok órákig nem tudtak mit kezdeni azzal, hogy a kormány feloldotta a titkosítást és nyilvánosságra hozta az ukrán szolgálatokkal kapcsolatban álló informatikus alkotmányvédelmi hivatali meghallgatását. A videóban a tiszás informatikus maga ismeri be: külföldi titkosszolgálat szervezhette be és egy későbbi akcióra készíthették fel. A kémelhárítás feladata pedig pontosan az, hogy az ilyen eseteket megakadályozza. A Ripost felteszi a kérdést: hol volt a baloldali sajtó, amikor kirobbant a tiszás ügynökbotrány?
Csak két dolgot jegyeznénk meg halkan: miért telt 4-5 órába reagálni Magyarország legnagyobb súlyú kibervédelmi ügyére? Csak nem a központi ukázra vártak ennyi időn keresztül a "független, objektív" lapok?
H.D., akinek a hivatali meghallgatásáról készült felvételt nyilvánosságra hozták egy olyan fiatal egyetemista volt, aki magas szintű informatikai ismeretekkel rendelkezett, közben együttérzést tanúsított az ukránok felé. Tökéletes alapanyag, gondolták. Fokozatosan történt a beépítés. Először egy észtországi felsőoktatási központban (aminek háttere egyelőre vitatott) kapott kibervédelmi oktatást, majd néhány társával együtt elkezdték megbízni különböző Ukrajnát védő kibervédelmi feladattal.
Aztán ezek a feladatok kezdtek átalakulni, és sokkal inkább Oroszország támadására fókuszáltak.
H.D. megbízói meghívására járt Kijevben is, bár ez az invitáció inkább kötelező jellegű látogatás volt, amit nem volt tanácsos visszautasítani.
Nos, ez volt az a szál, aminek felgöngyölítésén a magyar kémelhárítás mér régóta dolgozott, és ebbe rondított bele Szabó Bence, a Tisza által felkapott rendőr. A kémelhárítási akció tehát teljesen indokolt volt. A rendőr pedig minderről nem tudott és nem is tudhatott semmit.
