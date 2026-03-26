Sokkoló felfedezés: brutális ingatlanadót rejt a Tisza-adócsomag, akár 40% is jöhet, visszamenőleg

A Tisza programjában olyan ingatlanadó szerepel, amely alapjaiban írná át a magyar lakáspiacot. A több mint 600 oldalas dokumentumban egy közgazdász, Csepiga Orsi közéleti oldalán olyan részleteket emelt ki, amelyek súlyosan érinthetik az ingatlantulajdonosokat - írja a Ripost.

A szakértő szerint az egyik legmegdöbbentőbb elem az, hogy megszűnne az eddigi gyakorlat: jelenleg, ha valaki legalább öt évig birtokol egy ingatlant, annak eladásakor nem kell személyi jövedelemadót fizetnie. A tervezet azonban ezt az adómentességet eltörölné.

Kiderült: új rendszerben az eladóknak az ingatlan értéke után kellene adót fizetniük, ráadásul sávosan. Ez a gyakorlatban 20, 30, sőt akár 40 százalékos terhet is jelenthetne, attól függően, hogy ki melyik kategóriába esik.

Ez különösen érzékenyen érintheti azokat a családokat, akik nagyobb lakásba költöznének, vagy éppen a gyermekeik lakhatását próbálják megoldani.

Ha valaki elad egy kisebb lakást, hogy nagyobba költözzön, az állam akár a bevétel jelentős részét is elviheti. Így hogyan fognak új otthont venni a fiatalok?

– teszi fel a kérdést a közgazdász.

A legdurvább eleme ennek az adónak az, hogy az intézkedés nemcsak a jövőre vonatkozna. A program értelmezése alapján akár 2021-ig visszamenőleg is adófizetésre kötelezhetik azokat, akik már eladták ingatlanukat. Ez azt jelentené, hogy olyan emberektől is pénzt kérhetne az állam, akik évekkel ezelőtt, a jelenlegi szabályok szerint, jogszerűen adták el lakásukat.

De még azok sem lennének kivételek, akik örökölt ingatlant értékesítenek. Hiába fizették már meg korábban az örökösödési illetéket, amely akár 20 százalék is lehetett, az eladáskor ismét jelentős adó terhelné őket.

A közgazdász szerint a javaslat súlyosan érintené a magyar családokat, különösen azokat, akik lakhatási célból mozognak a piacon. A közgazdász édesanya szerint ez nem csupán egy új adónem, hanem a családi vagyon jelentős részének elvonását jelentené.

A Tisza program szerint ilyen változásra számíthat az, aki ingatlant ad el:

Megszűnhet az 5 év utáni adómentesség

20–40%-os sávos adó jöhet az ingatlaneladásokra

Akár 2021-ig visszamenőleg is fizetni kellene

Az intézkedés különösen a családokat és költözőket érintheti

Mint azt a Ripost már megírta, a nyilvánosságra került Tisza program súlyosabb megszorításokat tartalmaz, mint a Bokros csomag.

A családokat érintő megszorítások összegét 1300 milliárd forintra mérik, a vállalkozásokat sújtó rész, az pedig 3700 milliárd. Tehát ez a kettő együtt 5000 milliárd forintot jelent. A nyugdíjrendszer is érintett lenne a Tisza csomag alapján, mivel özvegyi nyugdíjakat megadóztatnák, és elvennék 20%-át a mostani nyugdíjaknak. Sőt, a megváltozott munkaképességűek is ugyanebbe a csoportba tartoznak azoknak a juttatásaiból is elvennének. Emellett pedig , amíg a kormány 13-14. havi nyugdíjakat ad, addig a Tisza elvenne több mint kéthavit a nyugdíjasoktól. Valamint a nyugdíjrendszert is átalakítanák, ez viszont már a munkáltatói oldalt, köztük a kkv-kat is sújtaná.