A Tisza Párt energiatervét Brüsszel álmodta meg, Magyar Péterék pedig végrehajtanák

A Tisza energiaterve havi több tízezer forinttal növelné meg a magyar családok energiaszámláit − jelentette ki Dömötör Csaba, az Európai Parlament (EP) fideszes képviselője kedden sajtótájékoztatón, Budapesten.

A Tisza Párt háromszorosára emelné a rezsiárat

Fotó: Havran Zoltán

Dömötör Csaba közölte: a Tisza Párt energiatervét Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke és szövetségesei álmodták meg, és olyan tiszás politikusok vállalták magukra, akik óriási globális energiacégektől érkeztek. Olyan cégektől, amelyek a családok és a vállalkozások kárára degeszre keresték magukat a szankciókon és a háborús években − fogalmazott.

Lebuktak, tagadnak, a választásig nem akarnak róla beszélni, hogy a választások után mindent lehessen. Ezt tudjuk április 12-én megakadályozni

− tette hozzá.

A kormánypárti politikus elmondta: hiába tagadja Magyar Péter, a Tisza elnöke a párt energiatervét, mert pontosan annak megfelelően szavaztak az Európai Parlamentben és pontosan ennek mentén foglaltak állást nyilatkozataikban − írja a Magyar Nemzet.

A kiszivárgott tervben szerepel, hogy megszüntetnék az energiaár-támogatást, azaz a rezsicsökkentést − hívta fel a figyelmet Dömötör Csaba. Úgy folytatta, Kapitány István, a Tisza szakértője pár nappal ezelőtt az elmúlt évek brüsszeli ajánlásainak megfelelően túlzott állami beavatkozásról beszélt, továbbá a Tisza képviselői az Európai Parlamentben több alkalommal is megszavazták a rezsicsökkentés eltörlését.

Például egy a Tisza által is megszavazott európai parlamenti állásfoglalás azt tartalmazza: az EP felhívja az Európai Bizottságot, hogy „terjessze elő a fosszilis tüzelőanyagok támogatásának további csökkentésére és fokozatos megszüntetésére vonatkozó ütemtervét” – idézte fel.

Közölte, Magyar Péter is szavazott meg olyan határozatot, amely felszólít az energiaár-támogatások mihamarabbi fokozatos megszüntetésére, és Gerzsenyi Gabriella, Magyar Péter képviselőtársa az EP-ben is úgy nyilatkozott, hogy az energiaár-támogatás hasztalan.

A Tisza képviselői hat alkalommal szavaztak arra az Európai Parlamentben, hogy meg kell tiltani a keleti energiaimportot. A tiltás a RepowerEU program része, emellett áll ki a kiszivárgott program vonatkozó része is – fűzte hozzá Dömötör Csaba, aki szerint a tiszások azt is hiába tagadják, hogy kormányra kerülve belenyúlnának a nemzeti olajvállalat, a Mol tulajdonosi viszonyaiba. Ezt ugyanis Tarr Zoltán delegációvezető erősítette meg a Politico hírportálnak.

Dömötör Csaba úgy vélekedett: mindebből az következik, hogy sem a bizottságot, sem a néppárti nagykoalíciót, sem Magyar Pétert és társait nem érdekli az, hogy mennyivel többet kellene fizetniük a magyar családoknak, ha ez a program megvalósulna.

Felhívta a figyelmet arra: a következő tankolásnál mindenki ellenőrizheti a számlán, hogy mennyivel kellene többet fizetnie, ha nem lenne védett árazás. A rezsiszámlák összesítései alapján mindenki kiszámolhatja azt is, hogy a saját háztartása esetében mennyivel lenne magasabb a gáz vagy az áram ára, ha nem lenne ártámogatás.