Szuverenitásvédelmi Hivatal: Panyi Szabolcs hálózati személy

A Szuverenitásvédelmi Hivatal a magyarországi politikai nyomásgyakorlás és dezinformációs kampányok vizsgálata során az Európai Bizottság és az Egyesült Államok demokrata hátterű megbízói által finanszírozott és mozgatott hálózati személyként azonosította Panyi Szabolcsot - áll a hivatalnak az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében.

"A saját bevallása szerint külföldi titkosszolgálatokkal együttműködő Panyihoz kapcsolódó szervezetek szintén a transzatlanti nyomásgyakorló hálózatnak a részei" - írták a "Panyi Szabolcs nevű hálózati személlyel" foglalkozó gyorsjelentésükkel összefüggésben küldött közleményében. Panyi Szabolcs kapcsolatrendszerének kiépülésében jelentős szerepet játszottak az Egyesült Államokban elnyert ösztöndíjak, valamint a Transparency International által szervezett szakmai programok. Kutatói tevékenységét egy az Atlantic Council égisze alatt működő szervezetnél végezte. Az Atlantic Council tagja a 2022-es választások kapcsán feltárt tiltott külföldi finanszírozásokban kulcsszerepet játszó Korányi Dávid, illetve az egykori baloldali miniszterelnök, Bajnai Gordon is - emelték ki.

Panyi Szabolcs elsősorban a Direkt36 és a VSquare portálokhoz kötődik. A Direkt36 korábban a Transparency International Magyarország támogatásával működött, finanszírozói között pedig olyan brüsszeli és Soros-pénzekből működő szervezetek is megtalálhatóak, mint a Sigrid Rausing Trust vagy a Civitates Alapítvány. A portál 2026-ban Berlinbe költözött. A német főváros több elemzés szerint a Magyarországgal szemben végrehajtott dezinformációs és politikai műveletek stratégiai gócpontja - írták.

A VSquare a visegrádi térségre fókuszáló kezdeményezésként jött létre, feladata, hogy varsói központjából fogja össze az Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) nevű politikai nyomásgyakorló szervezet közép-európai partnereit - tették hozzá.

Az amerikai hírszerzési szakemberek által létrehozott OCCRP az elmúlt években a nemzetközi politikai küzdelmek egyik fontos eszközévé vált azzal, hogy 75 különböző oknyomozó portálból, ügynökségből álló globális hálózattá formálódott.