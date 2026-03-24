Szentkirályi Alexandra is megszólalt a tiszás ügynökbotrányról

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyből kiderült, hogy a Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal, és megadta a külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.
A tiszások kommentelgetik a tiszás ügynökbotrány kapcsán, hogy „már hiányoltuk Sorost”. Na, hát nekünk aztán nem hiányzott, de a kis Sorossal egy szervezetben ülő Orbán Anita pártjában elhisszük
– írja Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán. A fővárosi Fidesz frakcióvezetője aláhúzta: Panyi Szabolcs esete azért súlyos, mert eddig csak a józan gondolkodású embereknek volt nyilvánvaló vagy sejtették, hogy a balos újságírókat nem a két szép szemükért fizetik külföldről, hanem ezzel párhuzamosan komoly idegen titkosszolgálati elvárásokat is teljesítenek Magyarország gyengítése érdekében.
„Ezt eddig egyikük sem ismerte be, kerülték a témát, mint a tüzet, de Panyi Szabolcsot lebuktatta egy hangfelvétel, aztán pedig be is ismert mindent. És miért Soros? Nézzük meg papíron, ki fizeti Panyi Szabolcsot.
Ő ugyebár a Direkt36 „újságírója”, ami egy külföldről pénzelt nyomásgyakorló szervezet. A Direkt36 egyik fő bevételi forrása a Civitates Alapítvány pénze.
A Civitates egy nemzetközi pénzelosztó központ, amibe ki nem találják, kik raknak pénzt: a Soros Alapítvány, az Erste Bank alapítványa és sokan mások. Szóval, ha lemossuk a sminket, és feltárul az alapítványok mögé bújtatott pénzügyi mozgás, végeredményben Soros dollárjai és az Erste eurói landolnak Panyi számláján” – magyarázta Szentkirályi a hálózat működését. Hozzátette: ez a globalista hálózat akarja megbuktatni a szuverén kormányt már egy évtizede.
„Hol Bajnai Gordonnal, hol Karácsony Gergellyel, hol Márki-Zay Péterrel, most pedig Magyar Péter a soros. A különbség annyi, hogy ezúttal egy nagy adag ukrán titkosszolgálati segítséget is kap a Tisza, továbbá a brit hírszerzés is igen aktív. Hisz emlékszünk:
Magyar Pétert Zelenszkij képviselője, egy hazánkból kiutasított ukrán kém vezette körbe Ukrajnában, és nevezte »barátjának«.
Hisz emlékszünk, a Tisza adatszivárgási botrányban több százezer magyar ember személyes adatát ukrán fejlesztőkkel tároltatták. És emlékszünk, az őszi álhírbotrányt is a brit hírszerzés által pénzelt Káncz Csaba ügynök robbantotta ki – emlékeztetett a frakcióvezető. A kormánypárti politikus kitért arra is, hogy Magyarországon tehát az ukrán szolgálatok és globalista pénzügyi érdekkörök akarják eldönteni, milyen kormányunk legyen. Zelenszkij és Brüsszel Magyar Pétert akarják, hisz ő a fogott emberük, aki nem mondana nemet nekik semmiben.
Szerintem meg hazánk sorsát csak a magyar emberek dönthetik el. A magyarok pedig békét és biztonságot akarnak, nem kérnek zsarolásból, háborúból, elszálló energiaárakból és Ukrajna pénzeléséből. Ezért Magyarországnak és minden magyar embernek is a biztos választás: a Fidesz és Orbán Viktor” – zárta gondolatait Szentkirályi Alexandra.
