Zászlók a magasban: Szentendre is megmutatta az országjáráson, milyen a nemzeti egység

Kaposvár, Eger és Dunaújváros után a héten Szentendrére látogatott el Orbán Viktor, hogy a közelgő választások tétjéről beszéljen.

Orbán Viktort Szentendrén is hatalmas tömeg fogadta

Fotó: Polyák Attila

A miniszterelnök kiemelte: nehéz négy éven vagyunk túl, hiszen épp az előző, 2022-es választások előtt tört ki az orosz-ukrán háború. Akkoriban mindenki abban reménykedett, hogy hamar vége lesz, sajnos azonban nem így történt. Sőt: a harcok nem csak hogy most is dúlnak, de egyre nehezebb a kimaradás, főképp, hogy Ukrajna és Brüsszel két irányból szorít minket. A miniszterelnök kiemelte: nemzeti egységgel, nemzeti összefogással azonban lehetséges, hogy távol maradjunk a háborútól. Épp ezért arra kérte az egybegyűlteket: a 2022-ben, a választásokkor létrejött háborúellenes szövetséget újítsák meg április 12-én. Sőt, nem elég megújítani: minél teljesebb egység jön létre a háború ellen, annál inkább esélyt adunk a következő kormánynak, hogy kívül tudja tartani Magyarországot a háborún, és meg tudja védeni a magyarok pénzét.

