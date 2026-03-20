Orbán Viktor Szentendrén: "Négy kemény, háborús év van a hátunk mögött!"

Orbán Viktor országjárása folytatódik: a héten Kaposvár, Eger és Dunaújváros után ezúttal Szentendre volt a helyszín. A Fő téren hatalmas tömeg gyűlt össze: az előző alkalmakhoz hasonlóan ezúttal is rengetegen voltak kíváncsiak a miniszterelnökre.

Az országjárás természetesen nem ér véget a mai nappal! Szombaton, március 21-én Miskolcon, 22-én, vasárnap pedig Hódmezővásárhelyen lehet találkozni a kormányfővel. A jövő heti helyszíneket pedig ide kattintva lehet megnézni.

Orbán Viktor: nehéz négy év áll mögöttünk

Orbán Viktor azzal köszöntötte az egybegyűlteket: megkezdődött a kampány utolsó szakasza. "A Békemenettel megfújtuk a harci kürtöket, itt az ideje, hogy mindenki fölszedelőzködjön, és nekiinduljunk, hogy megnyerhessük április 12-én a választásokat!"

A miniszterelnök kiemelte: nem csak azért érkezett Szentendrére, hogy általánosságban beszéljen a választásokról, hanem arra is kérte az egybegyűlteket, hogy támogassák újra Vitályos Eszter képviselőjelöltet, ahogy tették azt négy évvel ezelőtt is. "Meggyőződésem, látva a választékot, hogy itt Szentendrén nála jobbat nem fognak találni!"

Orbán Viktor országjárásán ismét rengetegen jelentek meg

Orbán Viktor emlékeztetett: nehéz négy év áll mögöttünk. Épp a 2022-es választások előtt tört ki az orosz-ukrán háború. "Mindannyian abban reménykedtünk, hogy sikerül gyorsan lezárni. Abban reménykedtünk, hogy nem vet árnyékot az akkor előttünk álló négy esztendőre. Nem így történt. Négy kutyakemény háborús év van a hátunk mögött."

A miniszterelnök kiemelte: nem csak azt oldotta meg a nemzeti kormány, hogy kimaradunk a háborúból, hanem a háború által blokkolt európai gazdaság ellenére a 13. havi mellé 14. havi nyugdíjat is bevezettek, emellett világon egyedülálló adómentességet a kétgyermekes édesanyáknak.

Ha van gyerek, van jövő, ha nincs gyerek, nincs jövő. És azt is tudjuk: a munkánknak akkor van értelme, ha van kire hagynunk

- húzta alá.

"Az asszonyok nélkül nincs család. Ha meg akarjuk erősíteni a családokat, az asszonyok és gyermekek biztonságát kell megerősíteni" - folytatta.

A fiataloknak üzent Orbán Viktor

A miniszterelnök kiemelte: itt mindig van egy otthon, egy haza, ami vár a fiatalokra, menjenek bárhová külföldre tanulni vagy dolgozni. Hozzátette: keressenek látszólag többet külföldön, abból ott soha nem vesznek saját otthont - ellenben hazánkkal.

Mi egy olyan rendszert találtunk ki Magyarországon, amit úgy hívnak, 3 százalékos otthonteremtési hitel, amit fiatalok is igénybe tudnak venni, és saját tulajdonú házban, lakásban lakhatnak. Ki fogjuk terjeszteni ezt a külföldön dolgozó fiatalokra is, hogy legyen hova hazajönniük!

Azért volt pénz Magyarországon, mert nem adtuk Ukrajnának

A miniszterelnök kiemelte: a fejlesztésekre, a kedvezményekre azért volt pénz, mert nem engedtük, hogy azt elvigyék Ukrajnába - ahogy Nyugat-Európában tettek.