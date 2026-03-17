Tisza-adó: a rezsivédelmet és a családtámogatásokat is támadja a Tisza

A kormányváltást sürgető brüsszeli vezetők a Tisza Párt elnökével együttműködve nemcsak az orosz olajat, de a rezsivédelmet, a rezsicsökkentést is támadják. Erről már bírósági okiratuk is van, ezzel az intézkedésükkel is a családokat büntetnék – írja a Ripost.
A családtámogatási rendszerről már tudjuk, mi a Tisza véleménye. Simonovits András a Tisza szakértője például pazarlónak és méltánytalannak nevezte a Nők 40 programot. Azonban nem csupán a családtámogatások megvonásával, de a rezsicsökkentés megtámadásával is a családokat büntetné a Tisza Párt. Ez pedig a csomagjukból is kiderült.
A Barátság kőolajvezeték elzárásával ugyanis a rezsivédelmi alap forrásait szüntetnék meg. Amennyiben tényleg elvágnak minket az orosz olajtól, ahogy azt a Tisza Párt sürgeti, akkor nemcsak a benzin ára ugorhat literenként ezer forint fölé, hanem többszörösére nőne a lakosság havi áram- és gázszámlája is. A rezsivédelmi alap forrása ugyanis az orosz nyersolaj és a nyugaton irányadó Brent olaj árkülönbözetéből származik.
Az elmúlt négy évben a mintegy 650 milliárd forintos extraprofitból 500 milliárd forint landolt a költségvetésbe, azon belül is a rezsivédelmi alapba került. Ezért lehetséges, hogy Magyarországon a legalacsonyabb a lakossági rezsi európai uniós szinten. A Tisza Párt vezérével közös terv célja az, hogy energiakáosz alakuljon ki Magyarországon, dráguljon az üzemanyag, dőljön össze a rezsivédelmi alap, így a választók elégedetlenek lesznek és a Tisza felé húznak.
Szijjártó Péter külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a rezsicsökkentés megszüntetése a Tisza-adócsomag egyik fontos eleme. Magyar Péterék adótervezetével kapcsolatban két jogerős bírósági ítélet is született a minap, a Ripost és az Index is jogerősen mutatta be a párt terveit.
A terv már nyilvánosságra került, a Tiszának papírja is van róla, hogy valóban ezekre készülnek. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök lebukott, hiszen ma már egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték leállásának nincs technikai oka, a müncheni védelmi konferencián a tervről a brüsszeli vezetők egyeztettek Magyar Péterrel.
Ha sikerülne a tervük, a magyar családok többszörös energiaszámlákat fizetnének, a magyar gazdaság versenyképessége pedig drasztikusan csökkenne.
