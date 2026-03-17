"A nemzet jövője a család" – Mit jelent április 12-e a családok számára?

"Nem adjuk fel a világbajnok családtámogatási rendszerünket" – erről is beszélt Orbán Viktor miniszterelnök március 15-i beszédében. Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár ennek kapcsán a keddi Mokkában arról beszélt, mit jelent az április 12-i választás a családok szempontjából.

Mit jelentenek a választások a családok számára? Képünk illusztráció. Fotó: Andrzej Rostek / Shutterstock

A legnagyobb tétje a családok szempontjából van a választásoknak

Az elmúlt 15 évben egy olyan biztonságos, kiszámítható családtámogatási rendszert alakított ki a kormány, amelyben a magyar családok számára több mint 30 féle támogatást biztosítottak. Mind az otthonteremtés, mind a munka és a család közötti egyensúly megteremtése, mind az anyagi biztonság ügyében támogatást nyújtottak. Koncz Zsófia szerint a választások legnagyobb tétje a magyar családok szempontjából van, hiszen a Tisza ezeket mind visszavonná.

Egy esetleges Tisza-kormány veszélyeztetné a magyar családok biztonságát, békéjét, illetve azt a meglévő családtámogatási rendszert, amiben benne van a családi adókedvezmény, az édesanyák szja-mentessége, a Nők 40 program, a GYED, az otthonteremtés, az a számos támogatás, amit elindítottunk az elmúlt időszakban. Ez mind veszélybe kerül. Ezeket meg kell védeni, hiszen tényleg egy világbajnok családtámogatási rendszerről beszélünk, nemzetközi térben is elmondja mindenki, hogy ilyen széleskörű családtámogatás máshol nincsen. Mi abban hiszünk, hogy a nemzet jövője a család, a nemzeti normány ezért kiáll 15 éve. Folyamatosan bővítettük a családtámogatási rendszert, amikor nehézségek voltak, akkor sem szűkítettük azokat. Gondoljunk a COVID-ra, a háborúra, energiaválságra, gazdasági nehézségekre. A Tisza ezeket megszüntetné, emiatt azt gondolom, hogy a magyar családoknak óriási a tét a a következő időszakban.

– magyarázta Koncz Zsófia a Mokkában. A családtámogatásokról a Tisza Párt szakértői is nyilatkoztak már, Simonovits András például pazarlónak és méltánytalannak nevezte a Nők 40 programot.



Januártól félmillió édesanya már szja-mentes, ez egy óriási segítség; havonta egy átlagkereset esetén 109 ezer forint pluszban, éves szinten 1,3 millió forint. Amikor beszélgetek édesanyákkal, akik most váltak szja-mentessé, annyira boldogok és örülnek ennek a segítségnek, hiszen a gyermekükre, családjukra tudják fordítani ezt a pénzt. Ez kerülne veszélybe. Emellett az idősek számára a 13.-14. havi nyugdíj mind-mind veszélybe kerülne. A GYED, a Nők 40 Program, ezek azért kerülnének veszélybe, mert a költségvetésen belül jelentős összeget jelentenek. Családtámogatási rendszerre a GDP 5%-át fordítjuk, 4802 milliárd forintot. Ehhez képest a Tisza vállalta azt az Európai Néppárton belül, hogy mindent meg fog tenni azért, hogy Ukrajna minél hamarabb EU-tag legyen, a háborút finanszírozzák, a rezsiárak tekintetében pedig az orosz olcsó energiáról mielőbb leváljanak.

– magyarázta Koncz Zsófia. Ez jelenleg mind plusz pénzt jelent a magyar családoknak, és mivel a kormány a magyar családokra fordít jelentős összeget, ezt venné el a Tisza, hiszen másra költenék.

Ez a fajta baloldali gondolkodás már 2002-2010 között is megjelent, annak a rendszernek a legnagyobb vesztesei a magyar családok voltak. A családi adókedvezményt egy-két gyermek esetében teljesen eltörölték, az otthonteremtést megszüntették, a GYES három évről a két évre csökkent, ez mind veszélyben van, a rezsiárakról nem is beszélve. 2010 előtt a családok sokszor a keresetük 35-40%-át rezsire költötték, mi 2013 óta biztosítjuk a rezsicsökkentést, ami minden család számára havi szinten óriási segítséget jelent. A legfontosabb, hogy mindig egy kiszámítható környezetet alakítunk ki a magyar családok számára.

A miniszterelnök családjának megfélemlítése miatt a családszervezeteket megelőzően egy-két olyan ellenzéki influenszer is felemelte a hangját, akiktől ez nem volt várható. Koncz Zsófia szerint az ilyen fenyegetéseket minden szempontból el kell ítélni.

Sajnos a 2026-os választásnak van egy különleges szereplője, ez Ukrajna és annak vezetője. Azt gondolom, hogy minden határt átlépnek ezek az ukrán fenyegetések, éppen emellett állt ki az a számos családszervezet, amely egy közös közleményben ítélte el az ukrán fenyegetést, hiszen ez elfogadhatatlan, hogy a magyar miniszterelnök családját, gyermekeit, unokáit életveszélyesen megfenyegetik. Arra szólítottak fel minden szereplőt, hogy a közéletben és a közösségi felületeken is tartózkodjanak ettől a stílustól és a fenyegetőzésektől. Szerintem ez nagyon fontos, hiszen a közéletben sajnos van egy olyan irány - amit ki kell mondani, hogy a Tisza hozott be-, ami a gyűlöletkeltéssel van összefüggésben és nem a szeretetországot építi. Ez nem vezet jó irányba. Észérvek mentén kell elmondani, mi a választás tétje, mi ezt el is tudjuk mondani. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete vállalta a közlemény összeállítását, több mint egy tucat családszervezet, a fiatal családosoktól kezdve más szervezeteken át az egyszülősökig kiállt mellette. Ezt mindenféle szempontból el kell ítélni a közéletben.

– zárta gondolatait Koncz Zsófia