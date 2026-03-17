Ciki: csak két helyi volt Magyar Péter kondorosi gyűlésén

Deák Dániel egy nagyon kellemetlen drónfelvételt osztott meg a közösségi oldalán, amin az látható, hogy alig vannak Magyar Péter kondorosi gyűlésén, ráadásul állítólag a jelenlévők közül mindössze két ember volt helyi, a többieket pedig oda utaztatták autóval – de még így sem sikerül összekaparni sok embert.
Ez már nagyon kellemetlen: a helyiektől megtudtam, hogy csupán két kondorosi volt Magyar Péter gyűlésén Kondoroson.
A többieket képen látható autókkal utaztatták oda máshonnan, de még így is kínosan kevesen voltak, még egy falunapon is többen szoktak lenni.
A fotó 13 óra 49 perckor készült, Magyar Péter már a színpadon állt
– írta a bejegyzéshez Deák Dániel.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.