Ciki: csak két helyi volt Magyar Péter kondorosi gyűlésén

Deák Dániel
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 17. 16:16
kellemetlenMagyar Péter
Állítólag a többieket is csak utaztatták.

Deák Dániel egy nagyon kellemetlen drónfelvételt osztott meg a közösségi oldalán, amin az látható, hogy alig vannak Magyar Péter kondorosi gyűlésén, ráadásul állítólag a jelenlévők közül mindössze két ember volt helyi, a többieket pedig oda utaztatták autóval – de még így sem sikerül összekaparni sok embert.

❗️Ez már nagyon kellemetlen: a helyiektől megtudtam, hogy csupán két kondorosi volt Magyar Péter gyűlésén Kondoroson. 

A többieket képen látható autókkal utaztatták oda máshonnan, de még így is kínosan kevesen voltak, még egy falunapon is többen szoktak lenni.

A fotó 13 óra 49 perckor készült, Magyar Péter már a színpadon állt

– írta a bejegyzéshez Deák Dániel.

