Pócs János: Két út áll előttünk, az úton pedig két ember áll

A szakadó eső ellenére is hatalmas tömeg várta Szolnokon Orbán Viktort, az országjárás hétfői állomásán. Az eseményen, a miniszterelnök előtt beszédet mondott majd Berkó Attila, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei 1. számú egyéni választókerületben, majd ezt követően Pócs János, a kormánypártok jászsági országgyűlési képviselőjelöltje is színpadra állt.

Pócs János elmondta: két út áll előttünk / Fotó: MW

Két út áll előttünk, az úton pedig két ember áll. Az egyik ember 16 éve bizonyít, és a legrosszabb időkben is segítséget nyújtott a magyaroknak.

- mondta el Pócs János, majd hozzátette, 2010 óta minden válsághelyzetben Orbán Viktor volt, aki rendelkezésre állt a baj esetén.

Az egyik ember már bizonyított, tetőtől talpig ismerjük. És itt a másik, aki Orbán Viktort próbálja utánozni

– jelentette ki a politikus. Pócs János Magyar Péterrel kapcsolatban elmondta, a Tisza Párt elnöke bosszút esküdött minden kormánypárti szavazó ellen.

Ezen két út, két szavazó közül kell választani

– jelentette ki Pócs János.

Magyarország miniszterelnöke nem csak a munkájában, hanem emberként is jó.

