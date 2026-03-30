Pócs János: Két út áll előttünk, az úton pedig két ember áll

A szakadó eső ellenére is hatalmas tömeg várta Szolnokon Orbán Viktort, az országjárás hétfői állomásán. Az eseményen, a miniszterelnök előtt beszédet mondott majd Berkó Attila, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei 1. számú egyéni választókerületben, majd ezt követően Pócs János, a kormánypártok jászsági országgyűlési képviselőjelöltje is színpadra állt.
Két út áll előttünk, az úton pedig két ember áll. Az egyik ember 16 éve bizonyít, és a legrosszabb időkben is segítséget nyújtott a magyaroknak.
- mondta el Pócs János, majd hozzátette, 2010 óta minden válsághelyzetben Orbán Viktor volt, aki rendelkezésre állt a baj esetén.
Az egyik ember már bizonyított, tetőtől talpig ismerjük. És itt a másik, aki Orbán Viktort próbálja utánozni
– jelentette ki a politikus. Pócs János Magyar Péterrel kapcsolatban elmondta, a Tisza Párt elnöke bosszút esküdött minden kormánypárti szavazó ellen.
Ezen két út, két szavazó közül kell választani
– jelentette ki Pócs János.
Magyarország miniszterelnöke nem csak a munkájában, hanem emberként is jó.
A kormányfő országjárása Szolnokkal nem ért véget! A héten még kedden, március 31-én 18 órakor Ócsán, a Városháza előtti téren, április 1-jén 18 órakor Szentesen, a Kossuth téren, április 2-án, csütörtökön 18 órakor pedig Szombathelyen, a Savaria téren találkozhatnak vele az érdeklődők.
