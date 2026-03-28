Országjárás: nem bízhatjuk a kormányzást brüsszeli küldöttekre

Hétvégén sincs pihenő Orbán Viktornak, szombat este Pécelen folytatja országjárását. A héten minden este lehetett a miniszterelnökkel találkozni: hétfőn Kecskeméten, kedden Nagykanizsán, szerdán Esztergomban, csütörtökön Törökszentmiklóson mondott nagy tömegek előtt beszédet. Pénteken duplázott: kora délután Veszprémben lépett színpadra, majd Győrben, a Széchenyi téren tartott beszédet. Ahogy a korábbi állomásokon, Pécelen is gigantikus tömeg fogadta. A első hozzászóló, Katus Norbert, kormánypárti képviselőjelölt, Sülysáp alpolgármestere kiemelte, „még van hátra két hetünk, amikor mindenhova be kell kopogtatnunk, el kell mennünk. El kell mondanunk, hogy nem bízhatjuk a kormányzást brüsszeli küldöttekre”.
A politikus elmondta, a Fidesz a garancia arra, hogy Magyarország továbbra is a béke szigete marad.
Szűcs Lajos, a választókerület jelenlegi országgyűlési képviselője elsőként köszönetet mondott az elmúlt 12 évért, majd pedig kiemelte, „a péceli és maglódi emberek tudják, hogy a kormány eredményei itt vannak az utakban, kórházakban, rendelőkben”.
Ezt követően Szűcs Lajos, aki Pest vármegye 8-as körzetében indul a kormánypártok színeiben, kiemelte, ő és politikustársa is a béke, illetve a biztos fejlődés érdekében fognak dolgozni az áprilisi választásokat követően.
